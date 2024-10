MotoGP | GP Thailandia, Sprint: la cronaca testuale LIVE

Primo giorno di verdetti a Buriram, sede del GP di Thailandia, diciottesimo round di questa combattutissima stagione di MotoGP.

Tutto pronto per il via della Sprint, con Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) pronto a tentare un nuovo allungo in classifica nei confronti del Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia (Ducati), costretto al recupero per tenere viva la corsa al titolo.

Giorgia Guarnieri