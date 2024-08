F1 | GP Olanda, Norris cerca il successo a casa di Verstappen: il LIVE della gara

Dopo quasi un mese di stop, la F1 torna in pista per la 15^ gara del Mondiale 2024 e lo fa sul circuito di Zandvoort, in Olanda. Nel giardino di casa di Max Verstappen, che tra 2021 e 2023 ha sempre conquistato la pole e la vittoria, Lando Norris punta a rovinarne la festa. Compito già riuscito per metà, perché l'inglese della McLaren - primo inseguitore di Verstappen nel Mondiale a 78 punti di distanza - ha conquistato ieri una straordinaria pole position battendo proprio il padrone di casa.

Non sarà semplice però, per Norris, mantenere al via la prima posizione, cosa che gli è costata, ad esempio, la vittoria in Ungheria a vantaggio di Oscar Piastri (oggi terzo). Verstappen, secondo, dovrà quindi cercare di avvantaggiarsi proprio alla prima curva per cercare di contenere una McLaren decisamente in palla e provare ad allungare in campionato.

Dietro ai primi tre, appena citati, ci sono - nell'ordine - Russell, Pérez e Leclerc. Mercedes sembra in ottime condizioni ma ha buttato via una buona chance di fare bene sia con Russell sia con Hamilton, 14° anche per una penalità. Pérez non sembra reggere il confronto con Verstappen anche nonostante la recente conferma arrivata fino a fine anno. La Ferrari invece è quarta forza in questo momento e a Zandvoort sembra difficile possa raggiungere il podio.

Le incognite su questo GP? Il meteo, che sinora ha avuto un ruolo da protagonista, e il fattore sorpassi su un circuito old-style, stretto, tortuoso, veloce e con un vero punto di sorpasso, quello alla Tarzan. Scopriamo insieme come andrà questo GP con tutti gli aggiornamenti dall'Olanda: per le ultime notizie, vi consigliamo di aggiornare la pagina.

Mattia Fundarò