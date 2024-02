F1 | Test Bahrain 2024, Day 2: la cronaca live

Appuntamento da non perdere quest'oggi con il day-2 dei test pre-stagionali di F1 in Bahrain. I protagonisti tornano in scena in quel di Manama, una nuova giornata cruciale in vista del via del campionato che scatterà il prossimo sabato 2 marzo.

Red Bull, Ferrari e McLaren provano a confermarsi dopo quanto visto nelle due significative sessioni di ieri, debutto ufficiale del Mondiale 2024. LiveGP.it seguirà integralmente la giornata in pista con la diretta testuale dalle 8:00 alle 12:00 e successivamente dalle 13:00 alle 17:00.