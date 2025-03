FIA F2 | Sprint Race: Durksen vince con forza su Fornaroli, 7° Minì

Joshua Durksen vince su Leonardo Fornaroli la prima gara della stagione per quanto riguarda la FIA F2 2025. Il #20 di AIX Racing festeggia in Australia a Melbourne nella Sprint Race la terza affermazione in carriera battendo l'italiano di Invicta Racing ed il britannico Luke Browning.

FIA F2 Sprint Race: Durksen beffa Fornaroli al via

Joshua Durksen (AIX Racing #20) è stato perfetto allo spegnimento dei semafori a beffare Leonardo Fornaroli (Invicta Racing #1). Il campione in carica di FIA F3 ha dovuto subito desistere al rivale che nell'immediato ha tentato di allungare.

Dopo una breve Virtual SC, scattata nel corso del terzo giro per un contatto contro le barriere da parte di Victor Martins (ART GP #14), il gruppo si è ricompattato con l'ingresso di una Safety Car per rimuovere l'auto #23 Trident di Max Esterson fermo nella ghiaia di curva 6.

La giornata negativa della compagine tricolore è continuata nei minuti seguenti con un testacoda nel secondo settore da parte del francese Sami Meguetounif. Al 15mo giro la Safety Car è tornata quindi protagonista annullando per la seconda volta l'ipotetico allungo di Durksen.

Durksen senza rivali

Il 21enne nativo di Asunción, Paraguay, ha gestito al meglio anche l'ultimo restart imponendosi con merito per la seconda volta consecutiva in FIA F2, il #20 dello schieramento vinse infatti la race-2 di Abu Dhabi 2024.

L'alfiere di AIX Racing ha preceduto Fornaroli, rookie full-time in FIA F2 e Luke Browning (Hitech TRG #7), costantemente in terza piazza dal primo all'ultimo dei 23 giri previsti.

Quarta piazza per Richard Verschoor (MP Motorsport #6) davanti a Roman Stanek (Invicta Racing #2), Sebastian Montoya (PREMA Racing #9) e Gabriele Minì. Il siciliano di PREMA Racing ha saputo con forza inserirsi in 7ma piazza dopo una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza in entrambe le competizioni per aver ostacolato in qualifica Jak Crawford.

Chiudono la Top10 della prima corsa dell'anno Pepe Marti (Campos Racing #3), Alex Dunne (Rodin Motorsport #17) e Arvid Lindblad (Campos Racing #4).

Domani alla 1.30 italiane la race-2 in Australia, la più lunga delle due previste.

Luca Pellegrini