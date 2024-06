F1 | GP Austria, la cronaca LIVE della Sprint Race

In Austria la Formula 1 disputa questo weekend l'11° appuntamento stagionale, il terzo con il format Sprint. Si arriva a Spielberg con una Red Bull minacciata, nel suo dominio, dalla McLaren che nelle ultime gare si è avvicinata sempre di più a Verstappen, mentre Pérez non riesce a tenere il ritmo e a dare un supporto sempre più consistente al compagno di squadra. Un tema che si è confermato anche nella gara di casa della Red Bull: Verstappen è riuscito, anche nella qualifica per la Sprint che si è disputata ieri, a conquistare ancora una volta la pole e a respingere gli attacchi di Lando Norris per 93 millesimi. In seconda fila ci sono Oscar Piastri e George Russell, mentre chiude la top-5 Carlos Sainz. Pérez è solo settimo e ieri ha chiuso a 1"3. Negativa invece la Sprint Qualifying di Charles Leclerc, che per il sistema di antistallo entrato in funzione sulla sua monoposto non è riuscito a fare un giro cronometrato.

Red Bull sembra dominante sul Red Bull Ring, ma McLaren è minacciosissima, mentre Mercedes sembra doversi accontentare del ruolo di terzo incomodo. Diversi i temi da dover tenere sotto controllo anche in ottica gara: potete scoprirli qui con noi in questa diretta. Vi ricordiamo di aggiornare la pagina per tutti gli ultimi update.

Mattia Fundarò