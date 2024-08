MotoGP | GP Austria, si riparte da zero: il LIVE della gara

Si ricomincia da 0-0 o - se vogliamo essere precisi - da 250-250: sono questi i punti in campionato ottenuti sinora da Francesco Bagnaia e Jorge Martin dopo la vittoria arrivata ieri nella Sprint da Pecco. Una situazione di totale equilibrio in occasione dell'11° Gran Premio del Mondiale 2024 di MotoGP che i due contendenti al titolo vorranno subito spezzare per cercare di definire le gerarchie in vista delle ultime gare europee e del finale di campionato tra Asia e Australia. Pecco Bagnaia arriva a questa gara forte del successo ottenuto ieri nella Sprint davanti a Martin, costretto a dover scontare un long lap penalty dopo un lungo al secondo giro nelle curve 2A-2B che gli era costato la leadership.

In pole position ci sarà, come ieri nella Sprint, Martin, seguito proprio da Bagnaia e da Márquez, ieri caduto mentre si trovava al secondo posto. Quarta posizione per Aleix Espargaró, galvanizzato dal podio conquistato ieri. In ottica campionato, da tenere sott'occhio la settima posizione, dalla quale partirà Enea Bastianini, ieri alla fine quarto dopo un gran duello prima con Franco Morbidelli e poi con Jack Miller.

Oltre alla lotta iridata, diversi i temi da tenere sott'occhio: su tutti il meteo - dato il cielo nuvoloso che stamattina ha accolto i piloti - e la scelta delle gomme, con il dubbio tra soft e media al posteriore in caso di gara asciutta. Occhio anche al desiderio di Márquez di cercare un successo che manca ormai da 1029 giorni.

Tanto in gioco, quindi, in questo Gran Premio d'Austria che potete seguire qui con tutti gli aggiornamenti in arrivo dal Red Bull Ring: vi ricordiamo di aggiornare la pagina per le ultime notizie.

Dal Red Bull Ring, Mattia Fundarò