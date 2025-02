On the road | Nuova BMW M3 CS Touring: spazio fa rima con prestazioni

Una station wagon con potenza e prestazioni da supercar non fa più scalpore da trent’anni a questa parte, anzi, con l’avvento dei SUV è diventata una moda unire spazio e cavalli esagerati. Proprio le ruote alte, tra numeri di vendita e modelli proposti, si sono accaparrate l’attenzione di tutti, o quasi. Tutto sommato, però, vige una sorta di resistenza, quella resistenza che interpreta ancora le auto come oggetto di passione e divertimento abbinate alla razionalità dell’uso di tutti i giorni. Una delle massime espressioni di ciò è proprio la nuova BMW M3 CS Touring.

Le linee della BMW M3 CS Touring impreziosite da dettagli in fibra di carbonio

MOTORE E INTERNI

Sé il genotipo è lo stesso della BMW M3 Touring Competition, ovvero il 3 litri 6 cilindri da 530 cavalli, il fenotipo è di 550 cavalli, ovvero 20 in più rispetto a prima. La coppia è di 650 NM. Le prestazioni, di tutto rilievo, indicano una velocità massima di 300 km/h, uno scatto da 0-100 km/h in 3,5 secondi e uno da 0 a 200 km/h in 11,7 secondi. La ciliegina sulla torta è data dalla trazione integrale XDrive che è impreziosita del differenziale Active M. Si può scegliere di avere anche la trazione sulle due ruote posteriori escludendo l’assale anteriore, ma in ogni caso l’indole corsaiola predilige quello posteriore. Gli interni non possono che essere di tipo racing, con i sedili M Carbon riscaldabili e il volante a tre razze ricoperto di alcantara. Le dimensioni esterne sono attesta in 4.796 mm di lunghezza, 1.918 mm in larghezza e 1.447 mm in altezza, mentre la capacità del bagagliaio si attesta di 500 litri per una configurazione a 5 posti e 1.510 litri con i sedili abbattuti.

Gli interni dal puro stile racing

PIATTO UNICO

Insomma se non vi dovessero bastare i 530 cavalli della Competition e volete aggiungere quel pepe in più, la CS fa al caso vostro. Con una profusione di fibra di carbonio e una ricerca della leggerezza prima di tutto, la dinamica di guida non può che giovarne. A tenere tutto a basta ci pensa l’impianto frenante di tipo carboceramico, resistente a temperature elevate e fatica. Ma tutto ciò ha un prezzo, infatti la nuova BMW M3 CS Touring costa 172.000 euro in versione base, mentre le consegne sono previste per marzo 2025.