MotoGP | Solidarity GP Barcellona, Sprint: la cronaca LIVE

A Montmelò è tutto pronto per la Sprint del Solidarity GP Barcellona, che potrebbe già assegnare il titolo iridato. A Jorge Martin, infatti, basterà totalizzare due punti in più di Francesco Bagnaia, poleman di giornata e pronto a giocarsi il tutto per tutto fino alla fine.

Per la seconda volta quest'anno si gareggerà in Catalogna, una scelta eccezionale in seguito all'alluvione che ha reso inagibile il Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Un tracciato favorevole soprattutto ad Aleix Espargarò, secondo in griglia di partenza, vincitore, nelle ultime quattro corse (tra Sprint e gare lunghe) in ben tre occasioni.

Giorgia Guarnieri