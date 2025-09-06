MotoGP | GP Catalunya, la cronaca LIVE della Sprint
A Barcellona si corre la Sprint della MotoGP: Alex Márquez in pole, poi Quartararo e Marc. Indietro Bagnaia, solo 21° e in difficoltà.
A Barcellona è tutto pronto per la Sprint del 15° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Sul Montmeló sinora si è visto un grande equilibrio generale, con Alex Márquez che stamattina è emerso conquistando la sua prima pole position da Argentina 2023 e la sua seconda in assoluto in MotoGP con il record della pista. Lo spagnolo del team Gresini ha così confermato il grande feeling con il circuito e con la GP24, come già tra l'altro si era visto lo scorso novembre nei test.
Ducati ha conquistato quattro dei primi sei posti, con Fabio Quartararo e Pedro Acosta (secondo e quinto) che si sono inframezzati tra le Desmosedici. Il leader del Mondiale Marc Márquez scatta in terza posizione e precede un ottimo Franco Morbidelli, il già citato Acosta e Fabio di Giannantonio. Occasione persa, quella di questa mattina, per Aprilia, che con Bezzecchi parte solamente 12^ e con Martin è 18^ su una pista dove il feeling è sempre stato positivo.
Peggio invece è andata a Pecco Bagnaia, che in questo fine settimana sta faticando come forse non gli è mai successo finora e che per questa gara scatterà dalla 21^ posizione chiudendo così la penultima fila.
Dal Montmeló, Mattia Fundarò
🤕 BEZZECCHI AL CENTRO MEDICO
Bezzecchi è diretto al centro medico dopo la caduta con Aldeguer nel corso della Sprint dove ne è uscito dolorante al braccio.
🎙 MARQUEZ: "ALEX ERA PIÙ VELOCE DI ME"
Sono felice della vittoria e del titolo Costruttori. Purtroppo Alex è caduto, lui era più veloce di me. Forse si è rilassato ed è caduto, domani avrà un'altra occasione. Noi siamo contentissimi, ma ci siamo.
🎙 QUARTARARO: "BELLA LOTTA"
Significa tanto, riuscire a lottare con i Marquez e con Acosta è stata una bella bagarre, arriviamo da gare difficili ed è bello. Sono contentissimo.
🎙 DI GIANNANTONIO: "FANTASTICO"
È stato fantastico, abbiamo cambiato un po' il nostro metodo, ho dato il massimo come il team. Sono partito bene, ho cercato di restare dietro a Fabio ma non ce l'ho fatta. Non vedo l'ora di domani.
MM93 SALE A +187 SUL FRATELLO
Con la vittoria di oggi e il ritiro del fratello, Marc Marquez porta il suo vantaggio a 187 punti: restasse invariato questo gap anche domani, MM93 si regalerebbe la prima chance di titolo già a Misano. Gli servirà, in ogni caso, non perdere più di 2 punti domani sul fratello per avere il primo match point.
LA CLASSIFICA FINALE
12th
🏆 DUCATI VINCE IL TITOLO COSTRUTTORI
Ducati ha ufficialmente vinto oggi il titolo Costruttori per il sesto anno consecutivo: è dal 2020 che la Rossa di Borgo Panigale trionfa in questa classifica dove al momento ha 516 punti contro i 229 di Aprilia e i 221 di KTM.
12th
DUE HONDA A PUNTI
Chiudono la zona punti Zarco 7° davanti a Luca Marini e Ai Ogura. 10° Oliveira, Bagnaia chiude 14°.
12th
🍊 AD ACOSTA LA COPPA KTM
Dietro i tre del podio c'è Pedro Acosta che vince la lotta tutta KTM su Bastianini e su Binder in volata: i tre sono separati in totale da 75 millesimi!
12th
🏁 MM93 FA 14! ALTRA SPRINT IN CASSAFORTE
Marquez vince anche questa Sprint e fa 14 su 15 ringraziando il fratello Alex!
Sul podio salgono con lui Fabio Quartararo e Fabio di Giannantonio!
12th
ULTIMO GIRO: MARQUEZ IN GESTIONE
Inizia ora l'ultimo giro con Marc Marquez che gestisce 1"3 su Quartararo secondo e davanti a Diggia che è a 1"8 dal francese.
Le KTM continuano nella loro lotta in casa, dietro Bagnaia è 14°.
11th
PENULTIMO GIRO: LE KTM SI GIOCANO IL QUARTO POSTO
Lotta a tre bellissima tra Acosta, Bastianini e Binder che si stanno giocando senza esclusione di colpi la quarta posizione: al momento Pedro è davanti a Enea e a Brad ma non è ancora finita.
10th
RIVEDIAMO LA CADUTA DI BEZ
10th
MARC MARQUEZ A UN PASSO DALLA VITTORIA
Alex lascia così campo libero a Marc che ha 1"7 su Quartararo e 2"9 su Diggia!
9th
🚨 COLPO DI SCENA! OUT ALEX MARQUEZ
CLAMOROSO! Curva 10 spegne le speranze di vittoria di Alex Marquez che perde l'anteriore e scivola lasciando campo libero al fratello Marc!
9th
ALEX MARQUEZ AUMENTA IL GAP
Alex Marquez porta a 1"3 il vantaggio sul fratello Marc, che ha un vantaggio simile su Quartararo.
Dietro Binder, Acosta e Bastianini si stanno giocando il quinto posto a suon di sorpassi.
8th
DISASTRO APRILIA! OUT SIA MARTIN SIA BEZZECCHI
COLPO DI SCENA IN CASA APRILIA!
Out Martin coinvolto in curva 10 in una scivolata con Morbidelli, poche curve dopo scivola Bezzecchi alla 5 tirato giù da Aldeguer.
7th
LA CLASSIFICA A METÀ GARA
Scollinata la metà della gara, abbiamo Alex Marquez al comando con 7 decimi sul fratello Marc che non si sta avvicinando. Quartararo terzo, Bezzecchi
è entrato in zona punti ai danni di Marini.
6th
QUARTARARO PERDE TERRENO
Si allontana ancora Quartararo che ora è a 1"6 da Alex e a 1" da Marc: il francese però ha al momento salda la terza posizione visto il vantaggio di 1" su Diggia che poi apre un bel gruppetto con tre KTM dietro di lui e le due Honda di Zarco e Marini che chiudono la zona punti.
5th
RIVEDIAMO LA LOTTA PER IL SECONDO POSTO DEL PRIMO GIRO
-
5th
SEI DECIMI TRA I FRATELLI MARQUEZ
Sale a 6 decimi sul traguardo il gap tra Alex e Marc che si stanno giocando la vittoria della Sprint. Quartararo ora è a 1"3 da Alex, più lontano Diggia che ora mette nel mirino proprio il francese.
4th
INVARIATO IL GAP TRA I MARQUEZ
Invariato al momento il gap tra i fratelli Marquez, mentre dietro Quartararo cerca di restare vicino ai primi due.
Dietro vedendo casa Aprilia, Bezzecchi ha recuperato un paio di posizioni ed è 10° ai margini della zona punti.
3rd
🔀 DIGGIA PASSA ACOSTA, È QUARTO
Diggia passa Acosta in curva 5 e sale in quarta posizione.
3rd
MARC PROVA A RICUCIRE
Dopo la lotta con Quartararo e Acosta, Marc fa il giro veloce in 1.38.592 e prova a riavvicinarsi al fratello.
Dietro segnaliamo il quinto posto di Diggia, il 7° di Bastianini e la pessima partenza di Morbidelli che è 16°. Bagnaia è 20°.
2nd
RIVEDIAMO LA PARTENZA
2nd
LOTTA CLAMOROSA TRA MARC, QUARTARARO E ACOSTA
Lotta a tre folle tra Marc, Quartararo e Acosta che si stanno giocando la seconda posizione favorendo la fuga di Alex Marquez che ha circa 7 decimi di vantaggio.
1st
PARTITA LA GARA! ALEX RESTA DAVANTI
Partito bene Alex Marquez che resta davanti, dietro di lui Quartararo perde due posizioni ma le riprende subito tra curva 1 e 2 in modo clamoroso su Marc e su Acosta!
PARTITO IL GIRO DI FORMAZIONE
Scattato ora il giro di formazione a Barcellona!
-
SCELTA DI GOMME IDENTICA PER TUTTI
Media all'anteriore e soft al posteriore: questa la scelta di tutti i piloti per la Sprint di oggi.
-
☀ BEL TEMPO A BARCELLONA
Bel tempo, sole, cielo limpido e caldo a Barcellona quando mancano 5' al giro di formazione.
-
CONTINUA LA CRISI DI BAGNAIA
Era partito con un po' di speranza, si sta invece trasformando in un incubo il fine settimana di Pecco Bagnaia a Barcellona dove oggi e domani scatterà dalla 21^ posizione.
-
ALEX MARQUEZ IN POLE PER LA PRIMA VOLTA DOPO 2 ANNI E MEZZO
Seconda pole in carriera in MotoGP e prima pole da Argentina '23 per Alex Marquez: è lui il favorito oggi?
-
-
🎙 TARDOZZI SU BAGNAIA: "SPRINT UN'OPPORTUNITÀ"
Chiaramente siamo in difficoltà, la Sprint è un'opportunità per provare a migliorarci, proveremo a portare a casa un punto ma tutto è dedicato a domani. Spero che Pecco trovi fiducia il prima possibile, è un dispiacere vederlo in queste posizioni e lottare con la moto. Non sono state fatte grosse modifiche, pensiamo che rivoluzionare la moto non sia la cosa giusta da fare.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Eccoci qui con il riepilogo della griglia di partenza della Sprint con Alex Marquez che scatterà dalla pole davanti a Quartararo e al fratello Marc. Acosta solo quinto dietro a Morbidelli e davanti a di Giannantonio. Bastianini 9°, Marini 10°, Bezzecchi 12°. Bagnaia è solo 21° con Savadori 23° e ultimo degli italiani.
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI
Buon pomeriggio a tutti da Barcellona dove mancano 15' al via della Sprint del Gran Premio di Catalunya, 15° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025!