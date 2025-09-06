MotoGP | GP Catalunya, la cronaca LIVE della Sprint

A Barcellona è tutto pronto per la Sprint del 15° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Sul Montmeló sinora si è visto un grande equilibrio generale, con Alex Márquez che stamattina è emerso conquistando la sua prima pole position da Argentina 2023 e la sua seconda in assoluto in MotoGP con il record della pista. Lo spagnolo del team Gresini ha così confermato il grande feeling con il circuito e con la GP24, come già tra l'altro si era visto lo scorso novembre nei test.

Ducati ha conquistato quattro dei primi sei posti, con Fabio Quartararo e Pedro Acosta (secondo e quinto) che si sono inframezzati tra le Desmosedici. Il leader del Mondiale Marc Márquez scatta in terza posizione e precede un ottimo Franco Morbidelli, il già citato Acosta e Fabio di Giannantonio. Occasione persa, quella di questa mattina, per Aprilia, che con Bezzecchi parte solamente 12^ e con Martin è 18^ su una pista dove il feeling è sempre stato positivo.

Peggio invece è andata a Pecco Bagnaia, che in questo fine settimana sta faticando come forse non gli è mai successo finora e che per questa gara scatterà dalla 21^ posizione chiudendo così la penultima fila.

Dal Montmeló, Mattia Fundarò