F4 Middle East | Abu Dhabi, Round 4: Olivieri vince gara 1 ma con l’asterisco

Emanuele Olivieri ha conquistato un’altra vittoria nella gara d’apertura del quarto round della Formula 4 Middle East Championship 2025 a Yas Marina. Tuttavia il pilota italiano di R-aceGP rischia di perdere il successo per una sospetta falsa partenza.

Nakamura-Berta e Powell sul podio, Stolcermanis (4°) spera nell'investigazione

In attesa del responso della direzione gara, Olivieri rimane per ora con il suo sesto successo stagionale, un risultato che consolida sempre di più la sua leadership. Partito dalla pole position, il pilota di Canelli ha avuto un momento di difficoltà solo alla partenza, venendo superato da Tomas Stolcermanis. Ma un errore del lettone all’ultima chicane ha consentito ad Emanuele di riprendersi la leadership e, aiutato dalla lotta dietro, di scappare verso un nuovo acuto.

Dietro a lui attende novità sull’investigazione il suo rivale per il campionato Kean Nakamura-Berta (Mumbai Falcons), secondo sotto la bandiera a scacchi. A concludere il podio troviamo per ora un Alex Powell (R-ace GP) che ha approfittato delle difficoltà di Stolcermanis (Mumbai Falcons) dopo il primo giro per prendersi la posizione da podio.

Hanna vince la gara dei rookie, Yuhao in pole per gara 2

Quinta posizione, alle spalle del già citato Stolcermanis, per un Sebastian Hanna (Mumbai Falcons) che si prende la vittoria tra i rookie davanti alle Prema di Oleksandr Bondarev e Chi Zhenrui. Subito dietro troviamo Adam Al Zhahari (Yas Heat Racing Academy) in ottava posizione, seguono Rene Francot (AKCEL GP / PHM Racing) e Fu Yuhao (Xcel Motorsport) che partiranno dalla prima fila per gara 2 di domani mattina. August Raber (Yas Heat Racing Academy) e Sebastian Wheldon (Prema), invece, completano la zona punti di gara 1.

Da segnalare un paio di episodi e contatti nelle retrovie con il ritiro di Yuito Suzuki (Pinnacle Motorsport) al primo giro e quello di Bader Al Sulaiti (QMMF) dopo un contatto che gli ha procurato il danno all’ala anteriore della sua monoposto. La F4 Middle East tornerà in azione domani con le ultime due gare in programma a Yas Marina: in gara 2 (ore 7:40) avremo Yuhao dalla Reverse Pole mentre in gara 3 (ore 11:20) sarà Powell a partire davanti a tutti.

Credits: F4 Middle East

Andrea Mattavelli