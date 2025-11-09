MotoGP | GP Portogallo, lotta aperta per la vittoria: la cronaca LIVE

A Portimao è tutto ormai pronto per il Gran Premio del Portogallo, penultima gara del Mondiale MotoGP 2025. Un appuntamento che definirà la lotta per il terzo posto nel Mondiale, il piazzamento più importante che è ancora a caccia di un padrone visto che i fratelli Márquez sono certi di chiudere nei primi due posti della classifica. A giocarselo sono Marco Bezzecchi, che ha conquistato la sua quarta pole position stagionale con un eccezionale 1.37.556 ieri, Pedro Acosta, secondo a un decimo e mezzo dal Bez, e Pecco Bagnaia, quarto a poco meno di 4 decimi. Bez parte così da una posizione privilegiata e andrà a caccia di altri punti per guadagnare margine su Acosta e Bagnaia, con l'italiano della Ducati che dovrà invece cercare di recuperare terreno e superare anche l'ostacolo rappresentato da Fabio Quartararo, terzo in classifica e proveniente dal Q1, cercando di rimediare all'ottavo posto di ieri in Sprint che lo ha allontanato dal connazionale e amico dell'Aprilia.

Parte invece quinto il vincitore della Sprint Alex Márquez, che con Bezzecchi recita il ruolo del favorito al successo in Portogallo: il pilota di Gresini va così a caccia del quarto successo in campionato e secondo consecutivo dopo la vittoria in Malesia di due settimane fa. Da tenere monitorato il tema gomme, con la posteriore che potrebbe essere una media per tutti i piloti dato il consumo della soft ieri nella gara breve.

Da Portimao, Mattia Fundarò