MotoGP | GP Portogallo, lotta aperta per la vittoria: la cronaca LIVE
A Portimao si disputa la penultima gara del Mondiale 2025 MotoGP: Bezzecchi parte dalla pole con Acosta e Quartararo in prima fila, Bagnaia quarto seguito da Márquez.
A Portimao è tutto ormai pronto per il Gran Premio del Portogallo, penultima gara del Mondiale MotoGP 2025. Un appuntamento che definirà la lotta per il terzo posto nel Mondiale, il piazzamento più importante che è ancora a caccia di un padrone visto che i fratelli Márquez sono certi di chiudere nei primi due posti della classifica. A giocarselo sono Marco Bezzecchi, che ha conquistato la sua quarta pole position stagionale con un eccezionale 1.37.556 ieri, Pedro Acosta, secondo a un decimo e mezzo dal Bez, e Pecco Bagnaia, quarto a poco meno di 4 decimi. Bez parte così da una posizione privilegiata e andrà a caccia di altri punti per guadagnare margine su Acosta e Bagnaia, con l'italiano della Ducati che dovrà invece cercare di recuperare terreno e superare anche l'ostacolo rappresentato da Fabio Quartararo, terzo in classifica e proveniente dal Q1, cercando di rimediare all'ottavo posto di ieri in Sprint che lo ha allontanato dal connazionale e amico dell'Aprilia.
Parte invece quinto il vincitore della Sprint Alex Márquez, che con Bezzecchi recita il ruolo del favorito al successo in Portogallo: il pilota di Gresini va così a caccia del quarto successo in campionato e secondo consecutivo dopo la vittoria in Malesia di due settimane fa. Da tenere monitorato il tema gomme, con la posteriore che potrebbe essere una media per tutti i piloti dato il consumo della soft ieri nella gara breve.
Da Portimao, Mattia Fundarò
-
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, CI VEDIAMO A VALENCIA
-
LA CLASSIFICA PILOTI
Questa è la classifica piloti che vede Bezzecchi portare, come detto, a 35 i punti di vantaggio su Bagnaia, che deve ora guardarsi da Acosta. Diggia consolida il sesto posto che comunque non è certo né su Morbidelli né su Aldeguer.
-
🎙 BEZZECCHI: "GARA FANTASTICA, TEMEVO ALEX E PEDRO"
Sono molto contento, è stata fantastica la gara. Stamattina mi sentivo meglio, ieri abbiamo lavorato tanto per trovare gli ultimi aggiustamenti. Temevo Alex e Pedro, ciò mi ha motivato. I ragazzi hanno fatto un lavoro strabiliante, me la godo tutta.
-
🎙 MARQUEZ: "CONTENTI"
Questa mattina abbiamo fatto un grosso passo avanti, Marco evidentemente a sua volta ha migliorato ma in generale è stato più bravo. Io ho cercato di stare più vicino, ma ho visto che ho consumato le gomme. Abbiamo evitato di sforzare eccessivamente. L'anteriore alla fine era consumata. Siamo contenti del lavoro fatto.
-
🎙 ACOSTA: "CI HO PROVATO"
Ci ho provato, come ieri. Dobbiamo comunque essere contenti, ci mancava trazione e passo, abbiamo gestito le gomme. Se mancava all'inizio, non potevamo fare di più. Ringrazio il team e Dani che mi ha aiutato a immaginare la gara. Sappiamo quali sono le nostre debolezze e ci stiamo lavorando.
-
25th
ACOSTA FUORI DALLA LOTTA PER IL TERZO POSTO, BAGNAIA APPESO A UN FILO
A Valencia Marco Bezzecchi si presenterà con 35 punti di vantaggio su Bagnaia per la lotta per il terzo posto: serviranno due punti al Bez per sigillarla definitivamente grazie allo “zero” di Pecco di oggi.
Pecco, a sua volta, dovrà difendersi da Acosta per il quarto posto: Pedro è a soli tre punti dopo il risultato di oggi.
-
25th
📽 IL SORPASSO DI DIGGIA SU ZARCO PER L'OTTAVO POSTO
-
25th
LA CLASSIFICA FINALE
Quarto posto finale per Aldeguer, con Binder che chiude la top-5. Quartararo è sesto davanti a Ogura e Diggia.
A punti c'è anche Nicolò Bulega, 15°.
-
25th
SESTO VINCITORE DIVERSO NELLE ULTIME SEI GARE
Con la vittoria di Bez di oggi, siamo al sesto vincitore diverso nelle ultime sei gare in MotoGP.
Per Aprilia è la prima stagione con tre vittorie stagionali in Classe Regina.
-
25th
🥈🥉 MARQUEZ RESISTE AL RECUPERO DI ACOSTA
Sul podio con Bez ci sono Alex Marquez e Pedro Acosta, con il #73 che resiste al recupero finale di Acosta e chiude con 6 decimi di vantaggio.
-
25th
🏆🦂 BEZ TRIONFA A PORTIMAO!
MARCO BEZZECCHI VINCE A PORTIMAO! 🏆🦂
Seconda vittoria del Bez con l'Aprilia in questo 2025 in una gara DOMINATA!
-
25th
ULTIMO GIRO INIZIATO A PORTIMAO!
Ultimo giro a Portimao con Bezzecchi che ormai l'ha data su e con Marquez che deve spingere fino all'ultimo per resistere al clamoroso recupero di Acosta che passa sul traguardo con 8 decimi di ritardo!
Dietro Zarco è crollato ed è stato ripreso e passato in curva 3 da Diggia per l'ottava posizione!
-
24th
PENULTIMO GIRO: 1"1 TRA MARQUEZ E ACOSTA
1"1 ora tra Marquez e Acosta a due giri dalla fine: ci si gioca il secondo posto!
Dietro Ogura ha passato Zarco per il settimo posto.
-
23th
SI AVVICINA ACOSTA SU MARQUEZ
Alex ha perso un sacco di tempo con Acosta che all'ultimo giro ha fatto un 1.38.844 e ora è a 1"3 da Marquez! Si riapre la lotta per il secondo posto a meno di 3 giri dalla fine!
-
22th
OLTRE I 4" IL VANTAGGIO DI BEZZECCHI
4 giri alla fine a Portimao con Bezzecchi che si porta a oltre 4" di vantaggio su Marquez.
-
21th
🖼 CAPOLAVORO IL RITMO DI BEZZECCHI
Il ritmo di Bez oggi è stato impressionante come potete vedere da questo riepilogo.
-
21th
BEZZECCHI RALLENTA MA INCREMENTA ANCORA
Bez porta il suo vantaggio a 3"6 pur avendo ormai alzato il suo ritmo sull'1.39.4.
Dietro Marini ha passato Miller e ora è 11°.
-
20th
OGURA MOLTO VICINO A ZARCO
Ogura ora è molto vicino a Zarco per la settima posizione: è uno dei pochi duelli che possono esserci per un cambio posizione. Altri duelli sono quelli tra Miller e Marini per l'11^ posizione, con Luca che si è avvicinato molto, e tra Rins e Oliveira per la 13^ posizione.
-
19th
BEZZECCHI SCENDE ANCORA SOTTO L'1.39
Bez torna ancora sotto l'1.39 e ora ha 3"1 su Marquez che ha ormai rinunciato a qualsiasi sogno di vittoria a Portimao.
-
18th
BEZ RALLENTA: 1.39.0
Bez rallenta e si porta sull'1.39.0, con 2"4 di vantaggio su Marquez.
Dietro l'unico gruppetto vicino tra loro è quello composto da Quartararo, Zarco e Ogura che sono racchiusi in un secondo. Diggia è nono, Marini è 12° mentre Bulega è 15° ma ha perso terreno da Oliveira per un errore.
-
17th
BEZ CONTINUA A GIRARE SOTTO L'1.39
La gara di Bezzecchi sinora è un capolavoro: l'italiano è l'unico a girare ancora sotto l'1.39, con Marquez che è a 2"3 di distacco e Acosta è a 5"3.
Dietro Quartararo si è preso un piccolo margine su Zarco che deve guardarsi da Ogura, che sta facendo un'ottima gara.
-
15th
BEZZECCHI ESTREMAMENTE VELOCE
Bezzecchi continua ad essere estremamente veloce, trovandosi ora con 2"1 di vantaggio su Marquez che ormai ha poche speranze di vittoria.
Dietro Quartararo ora deve difendersi su Zarco per la sesta posizione, con il francese di LCR che è molto veloce in questo momento.
-
14th
📽 IL REPLAY DEL DUELLO ALDEGUER-BINDER
-
14th
BEZZECCHI PORTA A 2" IL VANTAGGIO
Bezzecchi porta ormai a 2" il suo vantaggio su Marquez girando in 1.38.8. Acosta ormai deve accontentarsi del terzo posto, con Aldeguer a oltre 6" di distacco, mentre Quartararo viene appena passato da Binder in curva 5 per la quinta posizione!
-
13th
LA CLASSIFICA A METÀ GARA
-
12th
BEZZECCHI SCAPPA! 1"5 SU MARQUEZ
Intanto Bezzecchi sta scappando e a metà gara ha 1"5 su Marquez che ha perso ritmo e ora gira sopra l'1.39!
-
11th
È CADUTO BAGNAIA!
Attenzione! È caduto Pecco Bagnaia alla 12! Perdita di anteriore in fase di frenata per il ducatista che rischia di salutare il terzo posto nel Mondiale!
-
11th
BEZ INCREMENTA: 8 DECIMI IL GAP TRA LORO, ALDEGUER PASSA QUARTARARO
Bez incrementa il gap portandolo a 8 decimi anche aiutato da un giro lento di Marquez.
Dietro Aldeguer passa anche Quartararo e sale al quinto posto.
-
10th
BEZZECCHI COSTANTE: SEMPRE MEZZO SECONDO TRA I DUE
I primi due stanno volando: sempre mezzo secondo tra loro che fanno tempi fotocopia sull'1.38.5 e sono gli unici a reggere questo ritmo.
-
10th
📽 RIVEDIAMO LA CADUTA DI MORBIDELLI
-
9th
SALE A 1"3 IL RITARDO DI ACOSTA, DUELLO DURO TRA BINDER E ALDEGUER
Sale a 1"3 il ritardo di Acosta su Marquez, mentre dietro duello durissimo tra Aldeguer e Binder con lo spagnolo che con qualche scarenata passa in sesta posizione: sacrificata l'aletta del codone posteriore di Binder.
-
8th
INVARIATO IL GAP TRA I PRIMI
Incariato il gap tra i primi, con Bagnaia che è a 2"9 da Acosta sul traguardo e ha 2" su Quartararo che continua a tenersi dietro Binder e un ottimo Aldeguer che sta rimontando.
Dietro, Nicolò Bulega è 16° ed è a pochi decimi da Oliveira e dalla zona punti.
-
7th
I PRIMI TRE TENGONO UN RITMO VELOCISSIMO
I primi tre continuano a girare sotto l'1.39 con Bez e Marquez in 1.38.5, con 2-3 decimi di margine su Acosta che ha 7 decimi di distacco dal #73.
Bagnaia gira in 1.39.1 ed è già a 2"8 da Acosta.
-
6th
📽 RIVEDIAMO IL SORPASSO DI MARQUEZ SU ACOSTA
-
6th
ACOSTA PERDE TERRENO
Acosta perde qualche decimo su Marquez e ora si trova a 4 decimi dal pilota di Gresimi, a sua volta a 4 decimi da Bez.
-
4th
MEZZO SECONDO TRA BEZ E MARQUEZ
Mezzo secondo tra Bezzecchi e il duo Marquez-Acosta, Bagnaia è già a 2" da Acosta.
Intanto Bastianini è tornato in pista, mentre Mir è costretto al ritiro.
-
4th
🔴 GIRO VELOCE PER ACOSTA
1.38.237 per Acosta che batte il giro veloce di Marquez per 16 millesimi, mentre Bezzecchi gira in 1.38.3: ritmo estremamente veloce, Bagnaia paga mezzo secondo dai primi tre ed è a 1"7 da Acosta con Quartararo quinto che si sta difendendo su Binder.
-
3rd
🔴 GIRO VELOCE PER BEZZECCHI
1.38.286 per Marco Bezzecchi: giro veloce della gara, con l'italiano che ha 7 decimi su Marquez.
Intanto rientrano ai box Bastianini e Mir: possibile ritiro per entrambi, da capire le cause.
-
2nd
🚨 MORBIDELLI AL CENTRO MEDICO
La direzione gara segnala che Franco Morbidelli è stato portato al centro medico.
-
2nd
📽 RIVEDIAMO LA PARTENZA
-
2nd
BEZZECCHI PRENDE MEZZO SECONDO, MARQUEZ PASSA ACOSTA
Bez prende subito mezzo secondo di vantaggio sul traguardo, mentre Alex Marquez passa Acosta in fondo al rettilineo del traguardo e si prende il secondo posto.
-
1st
CADUTO MORBIDELLI!
È caduto Franco Morbidelli in curva 5! L'italiano scivola mentre era in lotta a centro gruppo, pilota ok.
-
1st
🟢 PARTITA LA GARA DELLA MOTOGP!
Partita la MotoGP con Bez che mantiene il comando su Acosta e su Alex Marquez che ha ripetuto la partenza di ieri! Bagnaia come ieri perde una posizione ed è quinto dietro anche a
-
SCATTA IL GIRO DI FORMAZIONE
È partito il giro di formazione: manca pochissimo al via del GP!
A Portimao il cielo è nuvoloso, la temperatura è di 19°C 🌡
-
SCELTA DI GOMME IDENTICA PER TUTTI
Come ieri, la scelta delle gomme per i 25 giri di gara è identica per tutti: H anteriore e M posteriore. Solo Rins sceglie la M davanti.
-
TERZO POSTO NEL MONDIALE IN PALIO
A Portimao ci si gioca anche il terzo posto nel Mondiale con Bezzecchi, Bagnaia e Acosta che sono racchiusi in 29 punti: i tre occupano le prime 4 posizioni della griglia.
-
IL PORTOGALLO OMAGGIA OLIVEIRA
Prima della partenza, bellissimo tributo per Miguel Oliveira che dopo Valencia lascerà la MotoGP per trasferirsi in Superbike con BMW: il portoghese si commuove per l'affetto del pubblico.
-
ASSENTE FERNANDEZ
Come già ufficializzato ieri, Raul Fernandez non parteciperà alla gara a seguito della caduta di venerdì mattina in FP1.
-
SARÀ ANCORA DUELLO ACOSTA-MARQUEZ?
Sarà ancora duello tra Pedro Acosta e Alex Marquez? Ieri i due si sono giocati la vittoria a suon di sorpassi.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa è la griglia di partenza che vede Marco Bezzecchi in pole davanti ad Acosta e Quartararo. Seconda fila per Bagnaia, Marquez e Zarco.
Non posto per Di Giannantonio. con Marini 13°, Morbidelli 15°, Bastianini 16°, Bulega 18° e Savadori 20°.
-
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
Buon pomeriggio a tutti da Portimao! Mancano solo 15' al via della gara della MotoGP, seguitela con noi!