MotoGP | GP Valencia, è lotta aperta per la vittoria: la cronaca LIVE della Sprint

A Valencia è tutto ormai pronto per l'ultima gara Sprint, valida per il Gran Premio della Comunità Valenciana, del Mondiale 2025 di MotoGP. Un appuntamento nel quale avremo finalmente gli ultimi verdetti di una stagione lunghissima e che, per il big prize, si è decisa già un mese e mezzo fa ma che vede il suo focus principale sulla terza piazza del Mondiale, che sembra saldamente in mano a Marco Bezzecchi. Il Bez ha conquistato sul Ricardo Tormo la sua quinta pole stagionale e la seconda consecutiva dopo quella di 7 giorni fa a Portimao, battendo una concorrenza agguerrita, racchiusa in 96 millesimi, e composta da Alex Márquez, Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez e Pedro Acosta.

A Bez basteranno 2 punti per essere certo di chiudere al terzo posto in campionato dietro ai due Márquez, mentre dietro di lui Pecco Bagnaia dovrà cercare di mantenere anche il quarto posto e di difenderlo da un Acosta agguerrito: partire dalla 16^ posizione però renderà la missione di Bagnaia estremamente complessa.

Mattia Fundarò