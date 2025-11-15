MotoGP | GP Valencia, è lotta aperta per la vittoria: la cronaca LIVE della Sprint
A Valencia va in scena l'ultima Sprint del 2025 della MotoGP: Bezzecchi dalla pole, top-5 molto vicina; Bagnaia costretto alla disperata rimonta dalla sesta fila.
A Valencia è tutto ormai pronto per l'ultima gara Sprint, valida per il Gran Premio della Comunità Valenciana, del Mondiale 2025 di MotoGP. Un appuntamento nel quale avremo finalmente gli ultimi verdetti di una stagione lunghissima e che, per il big prize, si è decisa già un mese e mezzo fa ma che vede il suo focus principale sulla terza piazza del Mondiale, che sembra saldamente in mano a Marco Bezzecchi. Il Bez ha conquistato sul Ricardo Tormo la sua quinta pole stagionale e la seconda consecutiva dopo quella di 7 giorni fa a Portimao, battendo una concorrenza agguerrita, racchiusa in 96 millesimi, e composta da Alex Márquez, Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez e Pedro Acosta.
A Bez basteranno 2 punti per essere certo di chiudere al terzo posto in campionato dietro ai due Márquez, mentre dietro di lui Pecco Bagnaia dovrà cercare di mantenere anche il quarto posto e di difenderlo da un Acosta agguerrito: partire dalla 16^ posizione però renderà la missione di Bagnaia estremamente complessa.
Mattia Fundarò
QUI IL CONTATTO MILLER-ALDEGUER
Qui il contatto tra Miller e Aldeguer che è costato un LLP all'australiano, che ha così perso la zona punti.
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Classifica del Mondiale tutta da decidere per alcuni piazzamenti: detto del terzo posto blindato da Bezzecchi, Acosta domani dovrà difendere il quarto su un Bagnaia in difficoltà. Diggia invece deve difendere il suo sesto posto su Morbidelli, mentre Quartararo andrà a caccia dell'ottavo posto di Aldeguer.
🎙 MARQUEZ: "FELICISSIMO"
Sono felicissimo di vincere qui oggi, abbiamo sofferto un po' per tutto il weekend e oggi mi sono detto di vincere. Abbiamo attaccato dal via, la chiave poi era imporre il nostro ritmo ed è quello che abbiamo fatto. Domani dobbiamo fare un passo ulteriore per essere ancora più forti.
🎙 ACOSTA: "FATICATO CON ANTERIORE"
Sapevamo che l'unica opportunità era essere aggressivo al primo giro e ci siamo riusciti, poi abbiamo faticato per non perdere l'anteriore. Ad ogni modo, quando cerchi di segnare un rigore, prima o poi succederà. Sono grato a KTM, voglio anche ringraziare il team.
🎙 DIGGIA: "DIVERTITO MOLTO"
Bella gara, mi sono divertito molto, la lotta con Raul è stata puro racing, combattuta. Era difficile seguirlo e superare, ma sono felice, continuiamo così.
13th
🥉 BEZ UFFICIALMENTE TERZO NEL MONDIALE
Bezzecchi è ufficialmente terzo nel Mondiale e al momento ha 328 punti, mentre Acosta ha superato Bagnaia e ha 6 punti di vantaggio sull'italiano.
13th
📽 RIVEDIAMO LA LOTTA PER IL PODIO
13th
LA CLASSIFICA FINALE
A punti anche le due Aprilia di Fernandez e Bez, seguite da Morbidelli, Quartararo, Binder e la terza Aprilia guidata da Ogura.
Fuori dai punti Bagnaia, 14° e passato da Bastianini in volata, e Bulega che ha chiuso 16°.
13th
🥈🥉 ACOSTA E DIGGIA SUL PODIO
Sul podio con Marquez ci sono Acosta e Diggia!
13th
🥇 ALEX MARQUEZ VINCE L'ULTIMA SPRINT DEL 2025
L'ultima Sprint dell'anno va ad Alex Marquez che bissa la Sprint vinta a Portimao 7 giorni fa!
13th
ULTIMO GIRO A VALENCIA!
Ultimo giro per la Sprint a Valencia con Marquez che ha 1"5 su Acosta, dietro Diggia ha un buon margine di sicurezza per il podio!
12th
DENTRO DIGGIA SU RAUL!
Diggia tenta l'affondo in curva 4 su Raul, che risponde subito! Diggia però in curva 6 lo ripassa e ora prova a scappare per il podio, che Bez dietro vede più vicino!
11th
LLP SCONTATO PER MILLER
Miller intanto sconta il long lap e rientra 12° dietro proprio ad Aldeguer e davanti a Bagnaia.
11th
SEMPRE 1"4 PER MARQUEZ
La gara è in una fase di stallo con Alex Marquez che mantiene sempre 1"4 di vantaggio su Acosta, Diggia sta provando invece a restare vicino a Raul Fernandez per il podio ma c'è poco tempo per un attacco.
10th
MARQUEZ IN GESTIONE
Alex Marquez è in gestione e mantiene 1"3 su Acosta, che ha lo stesso gap su Raul Fernandez. Diggia è a 4 decimi ed è vicino al podio, Bez invece non riesce a recuperare.
9th
🚨 LLP PER MILLER 🚨
Long lap per Miller che aveva subito una penalità non scontata - cessione di 3 posizioni - per il citato contatto con Aldeguer di qualche giro fa.
9th
MORBIDELLI PASSA QUARTARARO
Dietro Morbidelli ha passato Quartararo prendendosi la sesta posizione: Bez è a 1"4.
8th
📽 QUI L'ERRORE DI ACOSTA
8th
MARQUEZ RESTA COSTANTE NEI TEMPI
Marquez davanti gestisce il ritmo e solo ora è salito sopra l'1.30, dietro di lui Acosta è a distanza di sicurezza, con Fernandez e Diggia che si giocano il podio e con Bezzecchi che è sempre a 1"1 da Diggia. Quartararo invece si difende su Morbidelli, chiudono la zona punti Binder e Miller che deve difendersi su Ogura. Bagnaia è 13°
-
7th
LA CLASSIFICA
6th
BEZ TENTA IL RECUPERO
Bez tenta il recupero su Diggia e su Raul Fernandez che sono un gruppo unico: c'è un secondo di distacco per l'Aprilia da recuperare per sognare il podio, davanti Acosta ha alzato i tempi per un lungo in curva 8 ed ha 1"4 di ritardo, ha perso 8 decimi nell'ultimo giro.
5th
📽 RIVEDIAMO LA CADUTA DELLE HONDA
5th
TRE DECIMI TRA MARQUEZ E ACOSTA
Tre decimi ci sono tra Marquez e Acosta che hanno 1" di vantaggio su Fernandez, dietro Bez passa Quartararo di nuovo in curva 1 e stavolta si tiene la quinta posizione. Diggia è a 1"7, Bez deve recuperare.
4th
DUELLO TRA BEZZECCHI E QUARTARARO
È duello tra Bez e il Diablo, con Marco che passa Fabio in curva 1: risposta immediata del francese che si riprende la quinta posizione!
3rd
GIRO VELOCE PER MARQUEZ
Giro veloce di Alex Marquez che fa un 1.29.538 e guadagna un decimino su Acosta, dietro contatto tra Miller e Aldeguer con lo spagnolo che rischia di rimanere incastrato nell'ala posteriore della Yamaha!
2nd
📽 RIVEDIAMO LA PARTENZA
-
MARQUEZ DAVANTI AD ACOSTA
Marquez chiude il primo giro davanti ad Acosta, con Diggia che in curva 2 ha passato Quartararo prendendosi il quarto posto.
Dietro sono cadute le due Honda di Mir e Marini e sono out in curva 2!
1st
🟢 PARTITA LA SPRINT!
È partita la Sprint a Valencia con Bez che perde posizioni ed è addirittura sesto dopo curva 4 con Marquez che è ora al comando su Acosta e Fernandez! Bagnaia è 17° al momento.
VIA AL GIRO DI FORMAZIONE
Partito ora il giro di formazione a Valencia, manca poco al via.
🛞 LE GOMME
Al posteriore vanno tutti con la soft, a parte Martin, Zarco e Fernandez con la media. Mix di scelte tra soft e hard all'anteriore: Bez parte con a soft ed è uno dei pochi con i due Fernandez, Ogura, Espargaro
🖐🏻 QUINTA POLE STAGIONALE PER BEZZECCHI
Per Marco Bezzecchi quella di oggi è la quinta pole stagionale, che gli permette di partire da una posizione privilegiata per ipotecare definitivamente la terza posizione nel Mondiale Piloti dietro ai fratelli Marquez.
C'È ANCHE RAZGATLIOGLU A VALENCIA
A Valencia è presente anche Toprak Razgatlioglu, che martedì sempre sul Ricardo Tormo debutterà ufficialmente sulla MotoGP dopo il primo assaggio dei giorni scorsi ad Aragon.
🎙 LORENZO: "NEL '26 PIÙ DURA PER MARC"
Dopo l'infortunio di Marc ci sono molti suoi avversari che stanno diventando forti. L'anno prossimo sarà più dura per lui.
🎙 VENTURATO SU BEZ: "I PRIMI SE LA POSSONO GIOCARE"
La Sprint sarà come sempre esplosiva, partiamo dalla pole che di solito è più semplice, qua si fa fatica a sorpassare. Ci auguriamo di essere messi bene al via. Gli avversari? I soliti, chi ha fatto bene in qualifica ha un buon passo. I primi 6 se la possono giocare, speriamo di riuscire a fare la differenza.
🎙 UCCIO SU DIGGIA: "SPERIAMO BENE"
Diggia ha fatto un gran giro con la soft davanti, adesso parte con l'H, speriamo che riesca a metterla in temperatura subito e a spingere per preparare anche la gara di domani. Franco forse ha anche un passo migliore di Diggia, speriamo bene. Entrambi hanno la S dietro.
🌡 LE TEMPERATURE
A Valencia ci sono 19°C di temperatura dell'aria e 19°C sull'asfalto: cielo nuvoloso a pochi minuti dal via.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa è la griglia di partenza che vede Marco Bezzecchi e l'Aprilia scattare dalla pole position davanti a Alex Marquez, Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez e Pedro Acosta, tutti racchiusi in 96 millesimi.
Sesto Quartararo, solo 16°, invece, Pecco Bagnaia che parte davanti a Jorge Martin.
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
Buon pomeriggio a tutti! A Valencia mancano 15' al via dell