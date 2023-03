L’Australia ed il Supercars sono i protagonisti della sesta puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. La bagarre non è mancata in quel di Newcastle, località che ha accolto l’inizio di una nuova era per la nota categoria oceanica.

Cameron Waters e Shane van Gisbergen si sono spartiti il successo, mentre in America è da rimarcare l’acuto di Sammy Smith nella quarta prova della NASCAR Xfinity Series, campionato che come sempre ha supportato un nuovo atto della Cup Series.

Supercars, Newcastle: una nuova era è iniziata

Una nuova era è iniziata per il Supercars, due interessanti tappe all’interno del circuito di Newcastle hanno ufficialmente inaugurato il ciclo delle ‘Gen3’. Sono stante le novità rispetto al 2022 a partire dall’assenza di Holden che ha lascito spazio a Chevy.

Supercars, gara-1 Newcastle: SVG mette subito tutti in riga, ma viene tradito dal ghiaccio

Red Bull Ampol Racing ha dominato la scena nella gara-1 con Shane van Gisbergen e Broc Feeney. Il #97 ed il #88 del Triple Eight Race Engineering hanno fatto la differenza nella seconda metà d’azione chiudendo con un margine notevole sulla concorrenza.

La prima sosta ha fatto selezione, la seconda ha portato davanti le due Chevy Camaro sponsorizzate Red Bull. La Ford Mustang #6 di Cameron Waters (Monster Energy Racing) ha concluso il podio, abile nella seconda parte dell’evento ha prendere la posizione su Brodie Kostecki (Coca-Cola Racing by Erebus #99/Chevy).

An SVG masterclass, great exchanges down the field and dramas for the milestone man! Here are the Race 1 @BoostAus highlights from the Thrifty Newcastle 500! #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/fWV1gUSOPm — Supercars (@supercars) March 11, 2023

Tutto è cambiato nelle ore seguenti all’esposizione della bandiera a scacchi in seguito ad un ricorso presentato da Tickford Racing e Walkinshaw Andretti United. Le due formazioni hanno presentato un reclamo dopo un pit stop molto particolare per Red Bull Ampol Racing.

Dei meccanici hanno infatti inserito del ghiaccio all’interno dell’abitacolo durante la seconda sosta ai box, una soluzione ritenuta irregolare da parte dei commissari. La squalifica di entrambe le Chevy Camaro ha modificato la graduatoria condannando in fondo al gruppo SVG #97 e Feeney #88, Cam Waters #6 è stato proclamato vincitore.

Supercars, gara-2 Newcastle: SVG svetta con forza

Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25/Ford) ha strappato la leadership al via di race-2 su David Reynolds (Pernite Racing #26/Ford), la battaglia si è subito infiammata anche nelle retrovie con un contatto che ha portato alla prima bandiera rossa del 2023.

Le barriere del rettifilo principale sono state spostate, Declan Fraser (TRADIE Racing #56/Ford ) e Macauley Jones ( Pizza Hut Racing #96/Chevy) hanno terminato anticipatamente una sfida che è continuata sotto l’insegna di Ford e di Mostert.

Lights out for Race 2 and there is drama for Fraser and Jones! The race has been red flagged with damage to the pit wall #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/0T9TZUkuLU — Supercars (@supercars) March 12, 2023

L’ex vincitore della Bathurst 1000 ha concluso in vetta anche il primo stint, abile durante la sosta ad allungare sulla concorrenza. Waters si è messo all’inseguimento della riconoscibile Ford Mustang #25, mentre Reynolds doveva cedere difendere il terzo posto provvisorio dal ritorno delle due Chevy Camaro del Triple Eight Race Engineering.

La bagarre si infiammerà intorno al 50mo giro con Waters che riuscirà a minacciare la leadership di Mostert. I due non si risparmieranno, il #25 di Ford avrà la meglio in seguito ad un errore dell’avversario che colpirà le barriere con la parte sinistra della vettura. La Ford Mustang #6 del Tickford Racing dovrà fermarsi per una lunga sosta, il primo vero colpo di scena della race-2 di Newcastle.

Disaster for Tickford Racing 😱😱😱 Waters makes contact with the wall whilst battling for the race lead! #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/xJtvzvHoGl — Supercars (@supercars) March 12, 2023

Il finale è stato particolarmente interessante con la rimonta di SVG. Il neozelandese, grazie ad un pit stop ritardato rispetto ai rivali, ha avuto la meglio annullando oltre sei secondi di scarto su Mostert. L’australiano ha dovuto fronteggiare il neozelandese, decisamente superiore in tutti i segmenti dell’impegnativo percorso non permanente di Newcastle.

SVG ha strappato al rivale la testa della corsa e dopo la squalifica di sabato si è presto una significativa rivincita primeggiando con margine sulla riconoscibile Ford #25 del Walkinshaw Andretti United. David Reynolds ha regalato un bel podio a Pernite Racing #26 (Ford), James Golding (Nulon Racing #31/Chevy) ha concluso quarto.

The moment of the weekend! Shane van Gisbergen and Chaz Mostert trading paint in a great battle for the race win 🏁 #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/3LswHudQ0X — Supercars (@supercars) March 13, 2023

Prossimo appuntamento a Melbourne all’Albert Park in concomitanza con la F1. L’evento si svolgerà nel primo fine settimana d’aprile. Come sempre si utilizzerà un format specifico per il fine settimana con la massima formula, ricordiamo infatti che si terranno ben quattro corse.

NASCAR Xfinity Series, Iowa: Sammy Smith si impone per la prima volta

Sammy Smith ha firmato l’evento di Phoenix della NASCAR Xfinity Series. Il #18 del Joe Gibbs Racing, 18enne nativo dello Stato dell’Iowa, ha messo tutti in riga nel deserto di Avondale firmando la prima gioia in carriera a sul teammate Ryan Truex #19.

Dreams do come true. Winners in Phoenix. Huge thanks to my @pilotflyingJ crew, all the men and women at @JoeGibbsRacing and @ToyotaRacing for their hard work in bringing me fast race cars to the track. More to come! pic.twitter.com/46Ru9qKaaq — Sammy Smith (@sammysmithSS) March 12, 2023

L’United Rentals 200 è stata controllata nelle prime fasi da Justin Allgaier che nuovamente ha dovuto arrendersi nelle battute conclusive. Il #7 di JR Motorsports (Chevy) ha monopolizzato le due Stage iniziali, l’americano ha dovuto arrendersi alle Supra di Gibbs nella seconda parte della competizione.

Smith è stato abile a prendere e soprattutto tenere le redini dell’evento nel segmento finale, una missione non scontata. R. Truex si è dovuto accontentare della seconda piazza chiudendo davanti a Sheldon Creed (RCR #2/Chevy) ed a Riley Herbst (Haas #98/Ford).

Nella prossima puntata…

Finalmente Sebring! Appuntamento da non perdere tra meno di sette giorni con l’evento dell’IMSA Michelin Pilot Challenge, campionato che supporterà il FIA World Endurance Championship e la 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Spazio anche alla NASCAR che tornerà in scena ad Atlanta.

Luca Pellegrini