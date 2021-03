ACI Sport TV è un progetto nei piani della federazione da diverso tempo e che ha visto finalmente la luce proprio a partire dal 10 Marzo 2021. Il canale nasce con l’obiettivo di essere un luogo di aggregazione per tutti gli appassionati di motorsport e per chi fa parte della grande famiglia ACI. Dai soci, agli addetti ai lavori, ai piloti, i team e gli sponsor che ruotano intorno a questa grande macchina che rappresenta l’eccellenza del mondo automobilistico italiano.

Il progetto è stato promosso dall’area comunicazione ACI Sport in capo a Luca Bartolini. Il tutto con il prezioso supporto di Mediasport Group, da anni partner televisivo della federazione. Esso ha ricevuto il supporto sin dalle sue prime fasi da tutte le principali figure della federazione. A partire proprio dal Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, dal Direttore Centrale per lo Sport Automobilistico ACI Marco Ferrari e dal Direttore Generale ACI Sport Spa Marco Rogano.

Il canale partirà con in concomitanza con l’avvio della stagione sportiva 2021. A partire dal Campionato Italiano Rally Sparco 2021, in occasione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Il primo evento trasmesso sarà proprio la conferenza stampa di presentazione della gara rallistica in programma per Giovedì 11 marzo alle 18.15.

IL CANALE NEL PACCHETTO SKY

Il canale sarà in onda all’interno del pacchetto Sky al numero 228, già da anni punto di riferimento per gli appassionati del genere, e conterà all’interno della sua offerta tutte le piattaforme disponibili. Live streaming ed on demand sul sito www.acisport.it, dirette sulle pagine social di ACI Sport e dei vari campionati oltre alla visibilità in differita su MS Sport canale del digitale terrestre di Mediasport Group.

La parte editoriale sarà a cura di Luca Bartolini e del suo staff, con il fondamentale apporto e competenze di Mediasport Group, vero e proprio “motore” di questo canale.

Il palinsesto del canale verrà costruito per garantire la massima visibilità a tutte le competizioni sotto l’egida ACI. Questo dando spazio ed importanza a tutte le discipline grazie alla messa in onda di gare e manifestazioni, in diretta e/o differita. Oltre alla realizzazione di format di approfondimento settorializzati.

LE DICHIARAZIONI DI ANGELO STICCHI DAMIANI

Le parole del Presidente Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI. “Sono molto felice di darvi il benvenuto in questo nuovo canale televisivo dove parleremo di sport dell’Automobile. Erano anni che cercavamo di concretizza questa idea. L’idea di avere un luogo dove potersi incontrare, dove si possa parlare del nostro sport e di tutte le specialità che ne fanno parte, tutte degne di essere trattate. L’obiettivo sarà quello di regalarvi le immagini più recenti e più fresche. Inoltre, cercheremo di stuzzicare la vostra curiosità, attraverso le immagini del passato. La nostra è una lunga storia, dal 1905, e grazie ai nostri archivi e le nostre gare cercheremo di selezionare per voi il meglio dello sport italiano. Ci ritroveremo spesso insieme per vivere insieme grandi e straordinarie emozioni”

Con l’avvio di ACI Sport TV, l’Automobile Club d’Italia vuole dare vita ad un progetto volto a dare visibilità a tutte le discipline dell’automobilismo. ACI Sport TV vuole essere un canale dove tutti gli appassionati del mondo automobilistico possano soddisfare la loro voglia di motori in qualsiasi momento.