William Byron vince a Watkins Glen nella NASCAR Cup Series. Prima gioia in carriera in un road course per il 25enne di Hendrick Motorsports, cinque volte a segno nella regular season 2023 che si concluderà settimana prossima a Daytona.

REPOST to congratulate @WilliamByron for WINNING at @WGI! He jumped right into his burnouts! #NASCAR pic.twitter.com/FgccvQWPpa — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 20, 2023

NASCAR, Watkins Glen: Michael McDowell mette pausa a tutti, ma sbaglia da solo

La Stage 1 ha visto un solo uomo al comando. Michael McDowell (Love’s Travel Stops Ford #34) ha letteralmente fatto la differenza controllando la scena dopo una bella bagarre contro Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota #11). L’autore della pole-position dovrà inchinarsi al vincitore del round di Indianapolis, determinato a portare a casa il terzo acuto in carriera.

La Stage 1 ha premiato la Ford Mustang #34 del Front Row Motorsports che verrà sanzionata dopo la prima sosta ai box per un’irregolarità in pit road. Errore da parte dell’americano che sembrava in pieno controllo della situazione, una situazione che ha permesso a William Byron (Valvoline Chevrolet #24) di prendere il controllo delle operazioni.

PENALTY for Michael McDowell! He drove through too many pit boxes. #NASCAR pic.twitter.com/sCm3hF5JGO — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 20, 2023

Elliott senza carburante, Byron mette paura a tutti

Byron ha vinto senza problemi la Stage 2, una fase relativamente tranquilla e senza caution che ha preceduto un clamoroso stop da parte di Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9). L’ex campione della categoria ha parcheggiato la propria Camaro alla ‘Bus Stop’, il georgiano è rimasto semplicemente senza carburante.

Si complica ora la situazione ‘Playoffs’ del #9 di Hendrick Motorsports, costretto a vincere settimana prossima a Daytona per avere la certezza di contendersi il titolo 2023. Le competizioni saltate ad inizio anno per un’infortunio hanno pesato in modo negativo sull’intera regular season del figlio di Bill Elliott che storicamente è sempre stato competitivo nello speciale road course di Watkins Glen.

CHASE ELLIOTT RUNS OUT OF FUEL! It's looking like he MUST WIN at Daytona to make the playoffs. #NASCAR pic.twitter.com/73VuaqK2pN — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 20, 2023

Byron contro tutti a Watkins Glen, Keselowski e Harvick ai Playoffs

Byron ha continuato a controllare la prova senza parecchi problemi, il #24 di Hendrick ha gestito ogni ipotetico ritorno da parte di Hamlin, Christopher Bell (DEWALT Concrete Total Solutions Toyota #20) ed AJ Allmendinger (Celsius Chevrolet #16), altro pilota costretto a vincere per un’eventuale posto nei Playoffs.

Il finale non ha regalato sorprese, il nativo di Charlotte ha vinto per la nona volta in carriera dopo aver governato la sfida per oltre metà evento. Chevy ed Hendrick Motorsports si confermano il binomio da battere con la Camaro #24 nell’iconica pista che sorge nello Stato di New York, un classico della NASCAR Cup Series.

The big hat is back! pic.twitter.com/z8ILg0XHRH — Hendrick Motorsports (@TeamHendrick) August 20, 2023

Hamlin, Bell, AJ Allmendinger e Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54) hanno completato nell’ordine una tappa che non ha avuto particolari influenze nella graduatoria assoluta dei NASCAR Playoffs. Restano ancora 400 Miglia da disputare nell’iconica location di Daytona, un posto dovrà essere assegnati in una notte in cui tutto può succedere.

Brad Keselowski e Kevin Harvick sono infatti stati ammessi automaticamente con i punti acquisiti durante la regular season, Bubba Wallace è provvisoriamente iscritto al ‘Round of 16’. Gli altri restano a guardare, tutti di fatto sono costretti a vincere obbligatoriamente per accedere al primo round dei NASCAR Playoffs.

Luca Pellegrini