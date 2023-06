Martin Truex Jr ha vinto la prova di Sonoma della NASCAR Cup Series. 33ma affermazione in carriera per il #19 del Joe Gibbs Racing, quarta nella spettacolare location che sorge nello Stato della California.

Martin is money in Sonoma! 💰 pic.twitter.com/HT5NfzsZGT — NASCAR (@NASCAR) June 11, 2023

Truex sbanca a Sonoma

La corsa è stata perfetta per l’ex campione della categoria che non ha avuto rivali, soprattutto nel finale. Il #19 di Toyota, già a segno nel 2023, ha saputo fare la differenza e destreggiarsi al meglio in una pista che non ha eguali nel calendario della NASCAR Cup Series.

Il portacolori del team di Joe Gibbs ha concluso davanti a Kyle Busch (McLaren Custom Grills Chevrolet #8), Joey Logano (Autotrader Ford #22), Chris Buescher (Fifth Third Bank Ford #17) e Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9), impossibilitati nel finale a battagliare con il forte pilota americano che notoriamente è uno dei migliori per quanto riguarda i road course.

Using every inch of real estate. pic.twitter.com/Em7duhLSfK — NASCAR (@NASCAR) June 12, 2023

Solamente due caution hanno caratterizzato un evento che dopo due anni è tornato a disputarsi nella versione ‘corta’ del Sonoma Raceway. Gli organizzatori hanno infatti deciso di ‘togliere’ la seconda parte del tracciato GP che era stato introdotto poco prima dell’emergenza sanitaria.

La prova ha avuto delle lunghe green flag, una condizione che è indubbiamente aiutata dallo specifico regolamento per questa tipologia di prove. Ricordiamo infatti l’assenza della neutralizzazione che segue la conclusione della Stage, un format che non viene utilizzato sugli ovali.

Truex si impone e festeggia alla vigilia della prima ed unica pausa della regular season della NASCAR Cup Series. Cresce ora l’attesa per la ripresa delle ostilità, la lunga bagarre verso i NASCAR Playoffs inizierà già da Nashville quando tra meno di due settimane si tornerà ad accendere i motori. Dopo la ‘città della musica’ si continuerà in quel di Chicago, inedito street circuit che rappresenterà un nuovo test non ovale della NASCAR prima di un estate tutta da vivere.

Luca Pellegrini