Tyler Reddick si impone in Kansas nella NASCAR Cup Series. Il #45 del 23XI Racing ha ottenuto la quinta affermazione in carriera passando automaticamente al ‘Round of 12’ dei Playoffs alla vigilia della tradizionale ‘Elimination Race’ di Bristol.

NASCAR, Kansas: Truex e Byron partono male, difficoltà anche per Wallace

Le prime due frazioni della seconda competizione valida per i Playoffs della NASCAR Cup Series ha visto subito l’uscita di scena di Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing #19 Toyota). L’ex campione della serie è finito contro le barriere durante il quinto giro, il vincitore della regular season 2023 ha dovuto alzare bandiera bianca perdendo sin da subito ogni chance di poter accedere alla seconda fase della lotta per il titolo.

Martin Truex Jr. HITS THE WALL! The regular season champion is in #NASCARPlayoffs trouble early. pic.twitter.com/WuAaY5qDnf — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) September 10, 2023

L’americano osserverà da spettatore una sfida che successivamente vedrà in crisi anche William Byron (Hendrick Motorsports #24 Chevy) e Bubba Wallace (23XI Racing #23 Toyota). Il primo finirà in testacoda dopo un’incomprensione con Austin Dillon (Bass Pros Shops Chevrolet #3), il secondo danneggerà l’auto dopo un contatto contro le barriere quando si trovava saldamente nella Top5.

Menzione d’onore in ogni caso dopo la prima metà dell’evento per Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5 Chevy), vincitore settimana scorsa a Darlington e Brad Keselowski (RFK Racing #6 Ford), rispettivamente a segno nella Stage 1 e 2.

Tutto in due giri

Il finale è stato caratterizzato da un allungo da parte di Denny Hamlin (Yahoo! Toyota), tradito nei giri conclusivi da una caution che rimetterà tutto in discussione. La neutralizzazione è stata causata da Chris Buescher ( Fastenal Ford #17), in difficoltà contro le barriere dopo un errore.

Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha provato a resistere ai rivali nell’overtime, due giri finali che hanno incoronato Reddick. Quest’ultimo sorprenderà la concorrenza all’esposizione della bandiera bianca, abile a superare all’interno la Ford Mustang #22 di Joey Logano e la Chevy Camaro #43 di Erik Jones.

Reddick, due volte campione della NASCAR Xfinity Series e mai presente nel ‘Round of 12’ della Cup Series, aspetta con Kyle Larson gli altri 10 piloti che dopo Bristol continueranno a contendersi una chance per il titolo. Attualmente, invece, restano fuori Martin Truex Jr, Bubba Wallace, Ricky Stenhouse Jr. e Michael McDowell, rispettivamente a -7p, -12p, -24p -40p dalla ‘cutoff line’.

Tra sette giorni la night race di Bristol.

Luca Pellegrini