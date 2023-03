Trackhouse Entertainment Group ha confermato che Kimi Raikkonen tornerà a correre nella NASCAR Cup Series a marzo in occasione del round che si terrà al Circuit of The Americas (COTA). Il finnico è atteso nuovamente a bordo della Chevy Camaro #91 di Project 91 dopo aver debuttato lo scorso agosto in quel di Watkins Glen.

Kimi is back! Raikkonen presente al COTA

Seconda prova in assoluto in Cup Series per l’ex campione del mondo di F1 che dopo il 2021 ha deciso di appendere il casco al chiodo. Il finlandese di preparare per una nuova sfida all’interno di un impianto che già conosce, ricordiamo infatti che l’impianto texano è il medesimo che da diversi anni accoglie la massima formula sul suolo statunitense.

Per la prima volta nel 2023 vedremo in scena la Chevy #91 del Project 1, specifico programma creato dalla compagine di Justin Marks che regolarmente partecipa in NASCAR Cup Series con Daniel Suarez #99 e Ross Chastain #1. Quest’ultimo sarà l’osservato speciale in quel di Austin, il nativo dello Stato della Florida vinse lo scorso anno al termine di una bellissima bagarre per il successo finale.

L’ex alfiere della Ferrari ha dichiarato in una nota: “Mi sono divertito moltissimo in NASCAR. C’era molto da imparare in pochissimo tempo, ma tutti sono stati molto motivati per raggiungere l’obiettivo finale. Voglio divertirmi, ma anche fare del mio meglio”.

Non è mancato ovviamente il parere di Marks, soddisfatto per questa nuova partnership con Kimi: “Tutto questo è fantastico per noi e per la NASCAR, sono convinto che si sia divertito molto lo scorso anno ad affrontare una delle nostre gare. Raikkonen è la superstar globale che avevamo in mente quanto abbiamo organizzato il progetto”.

Al COTA debutta anche Jordan Taylor

Oltre a Kimi Raikkonen, al COTA debutterà anche Jordan Taylor, pilota ufficiale di Corvette Racing che è stato chiamato da Hendrick Motorsports per sostituire l’infortunato Chase Elliott. Il #9 del gruppo dovrà infatti assentarsi dalle competizioni dopo la frattura della tibia in seguito ad una caduta sulla neve con lo snowboard.

Il georgiano, assente già domenica nell’appuntamento di Las Vegas che ha visto primeggiare William Byron, cede il testimone all’alfiere di Chevy per l’IMSA WeaterhTech SportsCar Championship, teammate a bordo della Corvette #3 di Antonio Garcia nella categoria GTD PRO.

So honored to be asked by @TeamHendrick to fill in for Chase at Circuit of the Americas in the #9 car. This is obviously under difficult circumstances with Chase being injured. It is going to be a heck of a learning curve, but I hope we can make him proud while he’s recovering. pic.twitter.com/3mg0WYN5VJ — Jordan Taylor (@jordan10taylor) March 7, 2023

Luca Pellegrini