Joey Logano svetta per la prima volta in carriera nelle qualifiche della Daytona 500, opening round della NASCAR Cup Series 2024 che si terrà questo week-end. Ford torna davanti a tutti abbattendo la concorrenza di Chevrolet, l’ex campione della serie americana riservata alle Stock Car regala a Roger Penske per prima gioia in qualifica in vista della ‘The Great American Race’.

Il #22 dello schieramento ha avuto la meglio con una media oraria di 181.686 mph, abile a primeggiare davanti a Michael McDowell (Love’s Travel Stops Ford #34). Niente da fare per Chevy ed Hendrick Motorsports, Kyle Larson ha infatti dovuto accontentarsi della terza piazza con la riconoscibile auto #5.

A first.@joeylogano’s run marks the first ever Daytona 500 pole for Team Penske. pic.twitter.com/NDYC8nyGyj — Team Penske (@Team_Penske) February 15, 2024

Come da tradizione la prima fila si è decisa nelle qualifiche di mercoledì (serata americana), mentre il resto del gruppo è stato nominato dopo i ‘Duels’, gare di qualifica che assegnano un posto dalla terza all’ultima piazza.

La prima ha quindi stabilito il 3°, 5°, 7° (etc.) posto della graduatori assoluta, mentre la seconda sfida è stata riservata ai numeri pari alle spalle di McDowell (4-6-8-10 – etc). Tante le battaglie interessanti sotto i riflettori del ‘World Center of Racing’, un antipasto di quanto potremmo vedere domenica.

Qualifiche, Daytona 500 Duel, 1: Reddick all’assalto nell’ultimo giro

Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) ha avuto la meglio nel primo Duel dopo una bella lotta per il finale contro le Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports, rispettivamente affidate a Chase Elliott #9 ed a Kyle Larson #5.

Tyler Reddick wins Duel 1 at Daytona! Jimmie Johnson races his way in. #NASCAR #DAYTONA500 pic.twitter.com/t9i2o7igOr — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 16, 2024

Il georgiano e soprattutto il californiano sono stati sfilati dall’ex campione della NASCAR Xfinity Series, meritatamente a segno davanti al già citato #9 dello schieramento e dall’americano Alex Bowmann #48. 3°, 5° e 7° posto automatico in griglia per i piloti citati, presenti sotto la bandiera a scacchi con un minimo scarto nei confronti di Carson Hocevar (Gainbridge/Zeigler Auto Group Chevrolet #77), Erik Jones (AdventHealth Toyota #43) e Daniel Suarez (Freeway Insurance Chevrolet #99).

Qualifiche, Daytona 500 Duel, 2: Bell resiste a Cindric e vince

Il secondo evento di qualificazione è stato caratterizzato da un incidente a 12 giri dalla conclusione, un contatto che ha visto l’uscita di scena prematura da parte di Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing Ford #14) e William Byron (Hendrick Chevrolet #24).

Dopo una breve bandiera rossa, le Toyota del Joe Gibbs Racing hanno tentato di fare selezione, Christopher Bell #20 è stato il migliore dopo una bella bagarre contro il teammate Denny Hamlin #11 e la riconoscibile Ford Mustang #2 di Austin Cindric.

L’alfiere del ‘Capitano’ ha preceduto la Camry #11 del nativo di Tampa, la coppia si è collocata davanti a John H. Nemechek (Dollar Tree Toyota #42), Harrison Burton (Motorcraft/DEX Imaging Ford #21) e Zane Smith (WeatherTech Chevrolet #71).

Jimmie Johnson torna nel gruppo

Il sette volte campione Jimmie Johnson torna nello schieramento della Daytona 500 dopo aver superato le qualificazioni. Il veterano americano, pilota e proprietario di Legacy Motor Club, entra nella ‘The Great American Race’ in compagnia di Anthony Alfredo (Death Wish Coffee Chevrolet #62), Kaz Grala (Ruedebusch Ford #36) e David Ragan (BuildSubmarines.com Ford #60)

Appuntamento ora a domenica per la Daytona 500, primo dei trentasei appuntamenti validi per la NASCAR Cup Series 2024. La green flag verrà sventolata poco dopo le 20:30, la speranza è quella di avere una manifestazione regolare senza pioggia.

Luca Pellegrini