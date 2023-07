50 volte Denny Hamlin al termine della prova di Pocono della NASCAR Cup Series. Il veterano di Toyota festeggia a Long Pond per la settima volta nella storia, la 50ma complessiva della propria carriera diventando uno dei più vincenti di sempre.

Il #11 del Joe Gibbs Racing, tre volte vincitore della Daytona 500, ma ancora senza titoli all’attivo, ha firmato la seconda affermazione del 2023 dopo un’accesa lotta nel finale contro la Chevy Camaro #5 di Kyle Larson (Hendrick Motorsports).

Hamlin regna a Pocono

L’ex vincitore della Cup Series è stato spinto contro le barriere di curva 1 nelle concitate fasi conclusive di una gara che si è conclusa in regime di caution in seguito ad un testacoda dopo curva 2 dell’americano Ryan Preece (Mohawk Northeast Ford #41). I commissari hanno deciso di concludere prematuramente le ostilità, una dinamica che non è piaciuta molto ai fans presenti sulle gradinate che nel finale hanno ammonito il comportamento di Hamlin contro Larson.

Il 42enne ha infatti ripetuto la medesima mossa utilizzata lo scorso anno contro Ross Chastain. Il #1 di Trackhouse Racing fu spinto contro le barriere di curva 1 dopo un restart, una situazione identica a quanto accaduto ieri con Larson. Il californiano ha colpito le barriere ed ha perso ogni chance di successo, Hamlin ha condotto le danze fino alla bandiera a scacchi.

It's Hamlin to the lead!!! … but we've got trouble behind the leaders! #HighPoint400 pic.twitter.com/R8CBoFB4FJ — NASCAR (@NASCAR) July 23, 2023

Tyler Reddick (Jordan Brand Toyota #45), Martin Truex Jr (Interstate Batteries Toyota #19) e Kevin Harvick (Busch Light Peach Ford #4) hanno concluso nell’ordine precedendo Ty Gibbs (He Gets us Toyota #54) e Christopher Bell (Yahoo! Toyota #20).

Giornata da incorniciare per Toyota che con Gibbs Racing ha festeggiato la seconda gioia consecutiva nella Cup Series e soprattutto la 600ma affermazione complessiva in NASCAR se consideriamo i risultati ottenuti nelle tre categorie nazionali (Cup, Truck ed Xfinity).

Settimana prossima si tornerà in scena a Richmond per la 22ma delle 26 gare che compongono la regular season della NASCAR Cup Series. William Byron è attualmente al vertice della graduatoria generale, unico ad aver vinto per quattro volte dalla Daytona 500 ad oggi.

Luca Pellegrini