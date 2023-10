Ryan Blaney e William Byron sopravvivono a Martinsville ed accedono alla finale della NASCAR Cup Series in compagnia di Christopher Bell e Kyle Larson. La Ford #12 del Team Penske ottiene il pass per il ‘Championship 4’ imponendosi nello storico short-track americano, mentre la Chevy #24 avrà una chance per contendersi il titolo dopo aver beffato per una manciata di punti Denny Hamlin.

"Let's go race for a championship." REPOST to congratulate Ryan @Blaney for WINNING at Martinsville and securing a #Championship4 spot! pic.twitter.com/PpKSkTFyoG — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 29, 2023

Toyota parte forte, ma non basta

Denny Hamlin e Martin Truex Jr hanno controllato la prima parte della penultima prova della NASCAR Cup Series 2023. L’Elimination Race del Round of 8 è iniziata sotto l’insegna delle auto del Joe Gibbs Racing, apparentemente superiori alla concorrenza.

Il #11 dello schieramento ed il #19 hanno concluso nell’ordine la prima frazione, la lotta in casa si è espansa successivamente anche alla temibile Ford Mustang #12 di Ryan Blaney. L’alfiere del ‘Capitano’ ha primeggiato nella seconda Stage, una piccola soddisfazione che ha messo in crisi il muretto di Toyota.

Truex, non a caso, è presto precipitato in classifica dopo una sanzione in pit lane, l’ex campione della categoria ha dovuto arrendersi dopo aver tentato in tutti i modi di recuperare posizioni nel finale. Discorso differente per Hamlin, virtualmente terzo a meno di 50 tornate dalla conclusione alle spalle di Blaney ed Aric Armirola (Smithfield Ford #10).

PENALTY to Martin Truex Jr.! He gets caught speeding off pit road. #NASCARPlayoffs | NBC pic.twitter.com/QncbtovVC0 — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 29, 2023

Blaney e Byron passano il turno, out Truex ed Hamlin

Quest’ultimo, pronto per ritirarsi al termine del campionato in corso, ha ceduto il posto alla Mustang #12 del Team Penske (Discount Tire Ford), apparentemente superiore nell’impegnativo short-track che sorge nello Stato della Virginia. L’assenza di caution ha favorito l’allungo del vincitore della tappa autunnale di Talladega che ha potuto festeggiare una strepitosa affermazione oltre alla certezza di avere una chance di vincere la Cup Series 2023.

Blaney ha vinto ed ha automaticamente escluso Truex, mentre Hamlin ha dovuto alzare bandiera bianca non riuscendo a passare Armirola. Il 42enne ha così ceduto il testimone verso la finale a William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24), autore di una prova sottotono dopo un campionato davvero notevole. Il nativo di Charlotte avrà anche lui l’occasione della vita tra meno di sette giorni, determinato ad imporsi contro Bell, Larson ed ovviamente Blaney.

Eliminati due volti di lusso come Truex e soprattutto Hamlin, veterano nativo di Tampa che non ha ancora vinto un titolo dopo oltre 20 anni di carriera e ben tre successi nell’importantissima Daytona 500. Continua la ‘maledizione’ per la Toyota Camry #11, out dalla contesa per Playoffs in compagnia di Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) e Chris Buescher (RFK Racing Ford #17).

Denny Hamlin, Martin Truex Jr., Tyler Reddick and Chris Buescher are eliminated from the #NASCARPlayoffs. pic.twitter.com/8PmiLomfC3 — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 29, 2023

Meno di una settimana al ‘Championship 4’ di Phoenix

Settimana prossima il decisivo ed imperdibile ‘Championship 4’ di Phoenix. Una competizione eleggerà il campione della NASCAR Cup Series, Bell, Larson, Blaney e Byron hanno la medesima chance di imporsi alla vigilia della green flag. Ricordiamo che il primo che arriva al traguardo conquista tutto, indipendentemente dalla posizione dei rivali sotto la bandiera a scacchi.

Luca Pellegrini