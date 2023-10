Kyle Larson è ufficialmente il primo pilota ad accedere al ‘Championship 4’ per quanto riguarda la NASCAR Cup Series dopo una strepitosa vittoria a Las Vegas. Il californiano vince con la Chevy #5 di Hendrick Motorsports, l’americano trionfa dopo una bellissima lotta nel finale contro Christopher Bell.

REPOST to congratulate @KyleLarsonRacin! HE WINS at Las Vegas by inches! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/2RcFqX0tjC — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 15, 2023

NASCAR Las Vegas: Larson vs Bell, un duello dal primo all’ultimo giro

Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) ha dominato la scena nelle prime due Stage. Il 31enne, nonostante un errore in curva 1-2, è stato in grado di conquistare entrambe le frazioni dopo una bella bagarre nei primi passaggi con Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20)

L’autore della pole e le altre Toyota ancora presenti nei Playoffs si sono dovute provvisoriamente arrendere al temibile pilota americano, determinato ad entrare per primo nella lista di coloro che parteciperanno al ‘Championship 4’.

Larson ha preso il largo ed ha salutato la compagnia, ma negli ultimi 30 giri tutto è cambiato. L’assenza di bandiere gialle ha per certi versi aiutato il #5 di Chevy che nel finale ha dovuto subire un clamoroso recupero di Bell, determinato a cambiare le sorti della classifica dei Playoffs.

Kyle ha respinto Christopher che per 82 millesimi ha dovuto alzare bandiera bianca, la Toyota Camry #20 non è stata in grado di beffare la Camaro avversaria che come da copione ha ostacolato ogni ipotetico assalto prima della linea del traguardo.

Larson accede alla finale di Phoenix nella gara che semplicemente tutti volevano vincere. Imporsi a Las Vegas regala infatti un notevole vantaggio allo statunitense che ora può prepararsi esclusivamente per un singolo evento tralasciando l’attenzione verso Homestead-Miami e Martinsville.

I prossimi due eventi ci diranno infatti quali saranno i tre contendenti al titolo del nativo di Elk Grove, semplicemente imbattibile in Nevada. Solo Bell è riuscito a fronteggiare la testa della corsa, vedremo se il giovane #20 di Toyota saprà confermarsi anche settimana prossima nell’atipico e scenografico catino che sorge nello Stato della Florida.

Luca Pellegrini