William Byron, Chevy ed Hendrick Motorsports hanno dominato la tappa di Las Vegas della NASCAR Cup Series, terzo impegno stagionale. Il nativo del North Carolina ha primeggiato all’overtime, abile ad ottenere la quinta affermazione in carriera.

Prima volta nella victory lane per il #24 nel catino che sorge nello Stato del Nevada, perfetto nei due giri conclusivi ad avere la meglio sui teammate Kyle Larson ed Alex Bowman, rispettivamente secondo e terzo all’arrivo.

NASCAR, Las Vegas: Byron domina la Stage

Il primo colpo di scena del fine settimana è arrivato nella giornata di sabato con la notizia dell’assenza di Chase Eliott. Il campione 2020 di Hendrick Motorsports ha dovuto rinunciare al terzo atto della Cup Series in seguito ad un infortunio provocato da una caduta con lo snowboard. Il #9 di Chevy è stato sostituito da Josh Berry, 32enne presente a tempo pieno nella NASCAR Xfinity Series con JR Motorsports.

William Byron (Hendrick Motorsports) ha condotto le danze nei primi passaggi con la propria Chevy #24, abile a beffare nei primi passaggi Joey Logano. Discreto avvio per il campione in carica, #22 di Penske (Ford) che storicamente è sempre stato competitivo nello Stato del Nevada. La prima sosta ai box non ha cambiato la classifica, Byron ha primeggiato nella Stage 1 con margine sui rivali.

William Byron wins the opening stage at Las Vegas. pic.twitter.com/k1JPG1PNYa — Bob Pockrass (@bobpockrass) March 5, 2023

La Stage 2 si è conclusa come la prima frazione, l’americano di Chevrolet ha condotto le danze dal primo all’ultimo giro. Non ci sono state sorprese da rimarcare durante la fase centrale della gara, Hendrick Motorsports non ha avuto molti problemi a gestire la corsa.

Hendrick Motorsports controlla la scena, l’overtime mette tutto in discussione

Hendrick Motorsports ha controllato la scena anche all’inizio della Final Stage nonostante un tentativo di Denny Hamlin di modificare le carte in tavola. Il tre volte vincitore della Daytona 500 non è riuscito a scremare il gruppo, Kyle Larson #5 ha saputo prendere con forza la testa della Pennzoil 400.

L’assenza di bandiere gialle ha permesso al campione 2021 di allungare, il californiano ha preso un piccolo margine su Byron, Hamlin, Martin Truex ed Alex Bowman. La situazione è rimasta cristallizzata fino al 263mo dei 267 giri previsti quando, in curva 4, Aric Armirola (Haas #10) è finito a muro.

Martin Truex Jr (Gibbs #19/Toyota) è rimasto in pista, Byron ha vinto la lotta in pit road contro Larson conquistando la seconda posizione virtuale. La mossa dell’ex campione della NASCAR Xfinity Series ai box è stata decisiva, la ripartenza ha sorriso nuovamente a Chevy che con gomme nuove non ha lasciato scampo alla Toyota Camry #19 di Truex.

Byron ha preso la leadership ed ha festeggiato il successo di Las Vegas su Larson e Bowman, Hendrick Motorsports ha ottenuto una meravigliosa tripletta. Giornata da incorniciare anche per Chevrolet, il brand americano non vinceva consecutivamente le prime tre sfide della Cup Series dal 2010.

RETWEET TO CONGRATULATE WILLIAM BYRON ON HIS WIN IN LAS VEGAS! pic.twitter.com/6UEA6WtSDz — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 5, 2023

Tra una settimana l’evento di Phoenix, tracciato che a novembre accoglierà nuovamente anche il ‘Championship 4’ che eleggerà il campione della serie dopo dieci avvincenti competizioni valida per i ‘Playoffs’.

Luca Pellegrini