Quarta affermazione del 2023 per William Byron al termine della trasferta di Atlanta della NASCAR Cup Series. Il #24 di Hendrick Motorsports festeggia in Georgia al termine di una competizione che si è conclusa prematuramente dopo l’arrivo della pioggia.

L’americano di Chevy ha tenuto testa a Daniel Suarez (Quaker State Chevrolet #99), AJ Allmendinger (Farmsmart Chevrolet #16), Michael McDowell (FR8Auctions.com Ford #34) e Kyle Busch (Cheddar’s Scratch Kitchen Chevrolet #8), presenti nell’ordine sul traguardo.

Sono state molteplici le neutralizzazioni, ben sette, al termine dei 185 passaggi disputati, la direzione gara ha deciso di mettere fine alle ostilità dopo una lunga serata d’azione in uno dei catini più particolari dell’intero calendario. Ricordiamo infatti le modifiche che recentemente hanno cambiato volto all’impianto di casa di Chase Elliott (NAPA/Children’s Chevrolet #24), solamente 13mo davanti a Denny Hamlin (Coca-Cola Toyota #11).

NEWS: Tonight’s race has been called due to weather.@WilliamByron is the winner at @ATLMotorSpdwy. pic.twitter.com/4RxPWi6AMa

— NASCAR (@NASCAR) July 10, 2023