Successo ed accesso diretto ai Playoffs per Michael McDowell ad Indianapolis nella NASCAR Cup Series. Seconda affermazione in carriera per il 38enne nativo di Phoenix, perfetto sin dal via dell’evento a fare la differenza con la propria Ford Mustang gestita dal Front Row Motorsports.

NASCAR, Indianapolis: McDowell ed Hamlin si dividono le Stage

Michael McDowell (Horizon Hobby Ford #34) firmerà la Stage 1 della prova di Indy controllando al meglio la scena. L’ex vincitore della Daytona 500 controllerà la scena con una relativa scioltezza dopo aver strappato la leadership nei minuti iniziali a messicano Daniel Suarez (Freeway.com Chevrolet #99).

La prima metà della prova non ha visto molti colpi di scena ad eccezione di un testacoda da parte di Kamui Kobayashi (Toyota Genuine Parts Toyota #67), in difficoltà in curva 1 dopo un contatto nel cuore del gruppo. Buon avvio, invece, per il ‘kiwi’ Shane van Gisbergen (Enhance Health Chevrolet #91), nuovamente presente nella Cup Series dopo la vittoria all’esordio in quel di Chicago ad inizio luglio.

McDowell contro tutti senza caution

McDowell tornerà davanti a tutti dopo la conclusione della Stage 2, vinta grazie ad una strategia leggermente diversa da parte di Denny Hamlin. Il #11 di Toyota (Joe Gibbs Racing) concluderà davanti a tutti il secondo segmento della sfida difendendosi nel finale dal ritorno di Suarez e dagli attacchi di Brad Keselowski (Socios.com Ford #6),

La seconda parte della tappa di Indianapolis della NASCAR Cup Series ha visto un deciso assalto da parte di Chase Elliott alla testa della corsa. L’ex campione della categoria ha tentato di rimontare su McDowell, la Chevy Camaro #9 di Hendrick Motorsports ha tentato lentamente di riportarsi sul leader provvisorio dell’evento.

La musica non è cambiata con il passare dei minuti, la Ford Mustang #34 del Front Row Motorsports ha continuato a dettare legge mantenendo due secondi di margine sulla Chevy Camaro #9 di Chase Elliott (Hendrick Motorsports).

Daniel Suarez (Freeway.com Chevrolet #99), Tyler Reddick (SiriusXM Radio Toyota #45) e Alex Bowman (Ally Chevrolet #48) hanno completato nell’ordine una prova atipica con una sola neutralizzazione in oltre 90 minuti di prova, una dinamica completamente differente rispetto al solito.

Menzione d’onore per Shane van Gisbergen (Enhance Health Chevrolet #91), neozelandese che ha chiuso 10mo la seconda esperienza nella NASCAR Cup Series. Il pluricampione del Supercars Championship si prepara per tornare in Australia per continuare l’impegno con il Triple Eight Race Engineering, una collaborazione che dovrebbe continuare anche nella prossima stagione. Il vincitore dell’evento di Chicago è infatti determinato a tornare in NASCAR ed in North America, al momento ci sono poche informazioni in merito al futuro di ‘SVG’.

Prossimo evento a Watkins Glen tra una settimana, altro ‘jolly’ per tutti coloro che hanno intenzione di raggiungere i Playoffs che inizieranno a settembre con la Southern 500 (Darlington Raceway).

Luca Pellegrini