Denny Hamlin vince ancora nella NASCAR Cup Series a Bristol, sede della prima ‘Elimination Race’ dei Playoffs 2023. Il #11 di Toyota festeggia, mentre Joey Logano, Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr e Michael McDowell sono costretti ad uscire dalla lotta per il titolo dopo il primo avvincente ‘Round of 16’.

La prima metà dell’evento è stata caratterizzata da una serie di interruzioni dovute al maltempo. La pioggia ha costretto la NASCAR a ritardare il via ed a dividere in vari segmenti le due Stage, letteralmente controllate da Christopher Bell (Reser’s Fine Foods Toyota #20).

L’autore della pole-position, portacolori del Joe Gibbs Racing, ha successivamente ceduto il testimone a Denny Hamlin #11, superiore alla concorrenza nel ‘Colosseo’ della NASCAR Che dall’anno prossimo non accoglierà più nessun evento ‘dirt’.

Hamlin ha condotto la ‘Bass Pro Shops Night Race’ fino alla fine ottenendo la terza affermazione in stagione ed a Bristol, la 51ma in carriera nella Cup Series. Kyle Larson (Valvoline/Hendrickcars.com Chevrolet), Bell, Chris Buescher (BuildSubmarines.com Ford #17) e Ty Gibbs (Monster Energy Toyota) hanno concluso nell’ordine una lunga notte d’azione che ha visto i primi eliminati dai Playoffs.

Oltre a Ricky Stenhouse Jr e Michael McDowell hanno dovuto arrendersi anche due nomi illustri come Kevin Harvick e Joey Logano. Il primo, nell’ultimo anno full-time nella serie, perde definitivamente ogni chance per imporsi nuovamente nella Cup Series, il secondo cede prematuramente dopo aver firmato il titolo 2022.

Joey Logano is OUT OF THE RACE.

He's is serious jeopardy of missing the next round of the #NASCARPlayoffs. pic.twitter.com/aasFVrzFV7

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) September 17, 2023