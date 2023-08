Chris Buescher vince a Daytona nella NASCAR Cup Series per la terza volta in stagione. L’americano controlla un perfetto overtime con Brad Keselowski, il RFK Racing conclude davanti a tutti una notte ricca d’emozioni che regala a Bubba Wallace l’ultimo pass per i NASCAR Playoffs 2023. Festa anche per Martin Truex Jr, campione della regular season. A 1-2 finish for @RFKracing! Here's how @Chris_Buescher and @keselowski paired up for a big day at @DAYTONA. #NASCAR pic.twitter.com/sWN5KhW4uI — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023

Tutto ‘tranquillo’ a Daytona fino alla fine della Stage 2

La seconda prova dell’anno del campionato all’intero del ‘World Center of Racing’ si è aperta con una prima Stage relativamente tranquilla. Ford e Toyota hanno giocato di squadra nel migliore dei modi in vetta alla graduatoria generale, i giapponesi hanno primeggiato con Martin Truex (Bass Pros Shops/Ducks Unlimited Toyota #19).

La musica è cambiata nella seconda frazione dopo una sosta in regime di green flag. La tensione si è alzata in vista della conclusione della Stage 2, l’incidente è puntualmente arrivato all’uscita della curva 4 dopo una toccata che ha visto protagonisti Christopher Bell (Yahoo! Toyota #20), Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54) e Ryan Blaney (Advance Auto Parts Ford #12).

Moltissimi protagonisti sono stati coinvolti, AJ Allmendinger (Action Industries Chevrolet #16), Austin Cindric (Menards/Cardell Cabinetry Ford #2), Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5), Ricky Stenhouse Jr. (Boost by Kroger/Entenmann’s Chevrolet #47), Harrison Burton (DEX Imaging Ford #21) e molti altri sono stati costretti involontariamente ad alcune significative riparazioni dopo un breve periodo di bandiera rossa. Brad Keselowski (King’s Hawaiian Ford #6), nel frattempo, vinceva la Stage chiudendo davanti a Kyle Busch (Cheddar’s Scratch Kitchen Chevrolet #8).

Buescher vince, Elliott out

Gli ultimi 80 giri hanno visto Truex conquistare la regular season, mentre Chase Briscoe (Magical Vacation Planner Ford #14) provava a controllare la corsa. Un lungo periodo di green flag ha preceduto l’overtime conclusivo, scattato a sei giri dalla fine dopo uno spettacolare crash prima di curva 3-4 che ha escluso Ryan Preece (RaceChoice.com Ford #41). Non ci sono state conseguenze per l’americano, più volte capovolto con la propria Ford Mustang in corrispondenza della ‘chicane Le Mans’ che viene usata per la Rolex 24.

Ryan Preece FLIPS down the backstretch! He climbs out of the car. #NASCAR pic.twitter.com/2R0GbpFLj1 — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023

Gli ultimi due giri, invece, hanno visto al comando una sola squadra. Il RFK Racing ha infatti monopolizzato la scena correndo alla perfezione con Chris Buescher davanti a Brad Keselowski. I due non hanno lasciato scampo alla concorrenza che si è dovuta accontentare della bagarre per il secondo posto conclusivo.

Bubba Wallace ha automaticamente strappato il pass per i Playoffs dopo la conclusione della competizione, Chase Elliott è stato uno dei tanti esclusi di lusso. L’ex campione della categoria perde l’accesso alla fase più importante della stagione dopo sei anni consecutivi in cui si era distinto come uno dei protagonisti assoluti.

A look at the #NASCAR Playoff leaderboard! Race 1 is Sept. 3 at @TooToughToTame on @USANetwork. pic.twitter.com/TFsbrlmgDS — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023

16 contendenti, 1 trofeo

Settimana prossima la prima prova dei NASCAR Playoffs al Darlington Raceway. William Byron #24, Martin Truex Jr. #19, Kyle Busch #8, Denny Hamlin #11, Joey Logano #22, Kyle Larson #5, Chris Buescher #17, Ross Chastain #1, Christopher Bell #20, Ryan Blaney #12, Tyler Reddick #45, Michael McDowell #34 e Ricky Stenhouse Jr #47 verranno raggiunti da Bubba Wallace #23, i sedici volti citati si daranno battaglia in 10 intense tappe che eleggeranno il campione 2023 a novembre in quel di Phoenix.

Nove prove ci condurranno verso il ‘Championship 4’, prova unica in cui quattro piloti si contendono il successo finale. Ogni tre competizioni, invece, avremo la famosa ‘Elimination Race’, singola sfida in cui quattro auto lasceranno la lunghissima corsa verso il trofeo più ambito della NASCAR.

Luca Pellegrini