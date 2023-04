Christopher Bell ha vinto l’evento di Bristol dirt della NASCAR Cup Series. L’americano di Joe Gibbs Racing #20 (Toyota) firma la quinta affermazione in carriera, la prima nel mitico impianto che sorge nello Stato del Tennessee.

CHRISTOPHER BELL WINS THE DIRT RACE AT BRISTOL! pic.twitter.com/tkNfFFFyYX — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 10, 2023

NASCAR Cup Series, Bristol dirt: Larson controlla Stage 1,

L’unico round sterrato della NASCAR Cup Series si è aperto con quattro competizioni di qualifica che si sono tenute con un giorno d’anticipo rispetto alla green flag odierna. Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5/Chevy) ha condotto le danze al via davanti alla Camaro #3 del RCR di Austin Dillon ed alla Ford Mustang #15 di JJ Yeley (RWR).

La prima Stage è stata letteralmente controllata da Larson, californiano che sullo sterrato ha visto infinite competizioni. Il #5 di Chevy ha avuto la meglio su Dillon e Kyle Busch, vincitore lo scorso anno al termine di un rocambolesco finale.

Reddick risponde presente

La conclusione della Stage 1 ha visto tutti fermarsi ai box per il primo pit stop dell’evento. La decisione non è stata presa da Tyler Reddick (23XI Racing #45/Toyota), Bubba Wallace (23XI Racing #23/Toyota), Martin Truex Jr. (Gibbs #19/Toyota), Ty Dillon (Spire Motorsports #77/Chevy), quartetto che automaticamente si è ritrovato davanti a Kyle Larson al momento del restart.

L’ex campione della Cup Series ha iniziato a minacciare la leadership di Reddick, l’americano ha tenuto testa all’avversario imponendosi in una lunghissima Stage 2. Sono state molteplici infatti le neutralizzazioni durante il secondo segmento ed in generale durante l’intera ‘Food City Dirt Race’, condizionata da ben 73 giri in caution.

Reddick resta al top, Bell beffa tutti

Gli ultimi 100 passaggi della tappa di primaverile di Bristol della NASCAR Cup Series hanno visto una nuova serie di caution che hanno rimescolato le carte in tavola. In vetta è rimasto a lungo Reddick, l’evento si è deciso a nove passaggi dalla bandiera a scacchi con un nuovo significativo restart.

Ryan Blaney (Penske #12/Ford) ha tentato di mettere in difficoltà l’alfiere del team di Michael Jordan e Denny Hamlin, portacolori di Chevy che ha trovato una nuova collocazione nel gruppo della Cup Series dopo la chiusura con RCR. Reddick dovrà però cedere il passo a Christopher Bell, veterano dei tracciati sterrati che è riuscito a prendere la vetta ed a mantenersi al comando prima della caution che nel final lap ha decretato la graduatoria finale.

Bellissima affermazione per il 28enne nativo dello Stato dell’Oklahoma, per la prima volta a segno in questo 2023. Il volto di Toyota torna protagonista, l’ultimo successo dello scorso ottobre in quel di Martinsville permise al #20 di Gibbs di accedere per la prima volta al Championship 4.

Tra una settimana l’appuntamento in un nuovo storico impianto, la NASCAR Cup Series tornerà infatti nella spettacolare location di Martinsville.

Luca Pellegrini