Denny Hamlin ha vinto l’edizione 2024 del ‘Clash’, evento non valido per il campionato che inaugura ufficialmente la stagione agonistica per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Il #11 dello schieramento festeggia all’overtime dopo una lunga serata di battaglie all’intero del Los Angeles Memorial Coliseum.

Denny Hamlin wins the 2024 Clash at the Coliseum! pic.twitter.com/IfVzOhEZLn — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 4, 2024

Hamlin contro tutti in California nel NASCAR Clash

La Toyota #11 del Joe Gibbs Racing ha fatto la differenza controllando a lungo la scena. Sono stati oltre 50 su 150 i passaggi controllati dal nativo dello Stato della Florida, perfetto nei due giri conclusivi a respingere ogni ipotetico assalto da parte della concorrenza.

Il plurivincitore della Daytona 500 ha meritatamente colto il successo precedendo sotto la bandiera a scacchi Kyle Busch (Morgan & Morgan Chevrolet #8), Ryan Blaney (Menards/Great Lakes Flooring Ford #12), Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5).

Le ultime tornate sono state caratterizzate da un singolo tentativo di overtime dopo un testacoda da parte della Toyota Camry #54 di Ty Gibbs, protagonista in positivo della manifestazione che da tre anni a questa parte si tiene nell’iconica location all’interno dello Stato della California.

Trouble for Ty Gibbs and we're heading to overtime. pic.twitter.com/se8AjIA6wr — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 4, 2024

Inizia il cammino verso la NASCAR Cup Series 2024 dopo il Clash

La NASCAR ha disputato il ‘Busch Light Clash at The Coliseum’ con un giorno d’anticipo rispetto al programma originale. Gli organizzatori hanno preso questa decisione in seguito alle avverse condizioni meteo previste per la serata di domenica.

I protagonisti della Cup Series si preparano ora per una pausa di una settimana prima di tornare in azione per il via della stagione 2024 che come da tradizione si articolerà in trentasei interessantissime sfide (dieci valide come Playoffs per eleggere il campione).

Tra meno di 15 giorni sono previste a Daytona le qualifiche ed i ‘Duels’, format di qualifica che prevede due corse per determinare la griglia di partenza dalla terza all’ultima piazza dello schieramento. Domenica 18 febbraio, invece, ci sarà da divertirsi con una nuova appassionante edizione della ‘The Great American Race’, appuntamento imperdibile in cui obiettivamente tutti possono primeggiare.

Luca Pellegrini