Ryan Blaney è il campione 2023 della NASCAR Cup Series dopo un ‘Championship 4’ semplicemente perfetto. Il #12 di Penske porta Ford al trionfo dopo una lunghissima lotta contro Hendrick Motorsports, il 29enne vince per la prima volta il titolo al debutto nella finale di Phoenix. Niente da fare per Kyle Larson, William Byron e Christopher Bell al termine di una corsa che ha visto vincere Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1).

The final lap moment Ryan @Blaney became a #NASCAR Cup CHAMPION! 🙌 pic.twitter.com/GwEtLZnnzs — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) November 5, 2023

Byron parte forte, Bell subito out dal Championship 4

Hendrick Motorsports ha controllato la Stage 1 con William Byron. Il 25enne nativo di Charlotte ha controllato senza molti problemi la prima parte della competizione, leader davanti a Kevin Harvick (Busch Light Harvick Ford #4), Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1) e Bubba Wallace (Columbia Sportswear Company Toyota #23).

Il primo vero colpo di scena della finalissima di Phoenix è però arrivato nel cuore della seconda Stage con il ritiro da parte di Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20). Il campione 2017 della NASCAR Truck Series è finito contro le barriere dopo un danno all’impianto frenante, il 28enne ha colpito il muro in curva 3-4.

Christopher Bell is eliminated from the #Championship4! HUGE IMPACT into the wall.

📺 : NBC and Peacock pic.twitter.com/OmoZVTd6V8 — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) November 5, 2023

Chris Buescher (Fastenal Ford #17) ha ottenuto il successo nella Stage 2, mentre i contendenti per il titolo si sono ravvicinati in classifica. Byron è rimasto provvisoriamente leader anche dopo la terza sosta, il nativo dello Stato del North Carolina ha provato a controllare la rimonta di Blaney e Larson.

Blaney prova ad allungare, ma…

L’inizio dell’ultima parte del campionato è coincisa con un deciso forcing da parte di Ryan Blaney. Il numero #12 del ‘Capitano’ ha superato i rivali ed ha tentato di allungare con un ritmo notevole, il nativo dello Stato dell’Ohio si è messo successivamente all’assalto anche del leader provvisorio Ross Chastain #1.

I due non si sono risparmiati, l’alfiere di Trackhouse Racing ha tenuto testa al 29enne pretendente per la corona più importante della NASCAR. Blaney, visibilmente infastidito, ma nello stesso tempo non obbligato ad imporsi in quel di Phoenix per firmare il titolo, ha dovuto tornare a sfidarsi con Byron e Larson per il successo finale a meno di 40 giri dalla fine dopo una breve caution dovuta ad un testacoda da parte di Kyle Busch (3CHI Chevrolet #8).

Blaney into the back of Chastain for the lead!!! #Championship4 pic.twitter.com/EuBHsZh5yH — NASCAR (@NASCAR) November 5, 2023

Blaney si conferma e vince il ‘Championship 4’

La ripartenza, come da copione, è stata più che mai concitata, Ryan Blaney ha dovuto ripassare in pista Byron e Larson dopo una sosta non perfetta. Il #12 del Capitano non si è dato per vinto, il passo della Ford Mustang si è mostrato semplicemente superiore alla concorrenza nel particolare catino che sorge nello Stato della Florida.

La lotta per il successo nella Cup Series è stata senza esclusione di colpi, il californiano Larson ha provato di tutto per tenere testa al ritorno del 29enne che in passato non aveva mai partecipato al ‘Championship 4’.

RYAN BLANEY AND KYLE LARSON RACING FOR THE CHAMPIONSHIP! GET TO NBC AND PEACOCK NOW! pic.twitter.com/L5OIw8qrmU — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) November 5, 2023

Ross Chastain ha vinto la 36ma sfida della NASCAR Cup Series, Blaney ha concluso secondo assoluto nella corsa precedendo Larson, Byron e Chris Buescher (Fastenal Ford #17). Peccato per il già citato Bell, escluso prematuramente da una bella e soprattutto corretta contesa per il prestigioso titolo riservato alle stock car.

Da Daytona a Phoenix, oltre nove mesi di gare in tutto il North America hanno accompagnato la NASCAR Cup Series 2023. La pausa invernale inizia per tutti i protagonisti che hanno onorato al meglio i 75 anni della nota associazione statunitense. Appuntamento a febbraio 2024 per una nuova annata tutta da commentare.

WE SEE YOU, ROSS! 🏁 The @TeamTrackhouse driver closes his season in style! pic.twitter.com/jKEGQiczRd — NASCAR (@NASCAR) November 5, 2023

Luca Pellegrini