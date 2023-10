La NASCAR ha presentato il calendario 2024 della Cup Series, come sempre articolato in 36 gare. Ventisei varranno per la regular season, mentre le restanti dieci comporranno i Playoffs che si concluderanno nella speciale location di Phoenix con il ‘Championship 4’.

Come da tradizione la serie gareggerà in tutto il North America da febbraio a novembre. La Daytona 500 aprirà le danze, il deserto dell’Arizona eleggerà il campione della categoria come accade da un paio di anni a questa parte.

The 2024 @NASCAR Cup Series schedule is here! 👇 pic.twitter.com/VmYtlzxJw9 — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 4, 2023

Glen ed Atlanta presenti nei Playoffs 2024

Dopo diversi anni nelle dieci prove che assegneranno il titolo ritroveremo Atlanta, mentre per la prima volta ci sarà Watkins Glen. Il catino georgiano e la pista che sorge nello Stato di New York comporranno il ‘Round of 16′ che successivamente si concluderà a Bristol Motor Speedway.

Kansas, Talladega, Charlotte Roval (Elimination Race Round of 12), Las Vegas, Homestead-Miami e Martinsville (Elimination Race Round of 8) sono le altre location che comporranno i Playoffs, mentre è da rimarcare l’uscita di Darlington Raceway che con la propria Southern 500 concluderà la regular season dopo la seconda tappa dell’anno a Daytona.

Lo street circuit di Chicago resta nel cuore dell’estate, l’Indianapolis Motor Speedway ritrova il tradizionale evento su ovale che negli ultimi anni aveva ceduto il posto al round su road course. Richmond accoglierà la gara del ‘Giorno di Pasqua’ in sostituzione al Bristol Motor Speedway che dal 2024 tronerà ad accogliere due eventi su asfalto. Da rimarcare anche un cambio di data, invece, per il Texas Motor Speedway che lascia il proprio spot nei Playoffs. Il catino texano mantiene in ogni caso una gara nel calendario, la manifestazione si svolgerà in primavera.

Niente dirt racing per la prossima stagione agonistica che prevede il debutto dell’Iowa Speedway. Un nuovo short track si aggiunge alla lista della Cup Series, impianto che negli ultimi anni ha accolto solamente Xfinity e Truck Series.

Le uniche due pause della NASCAR Cup Series saranno a fine luglio vista la presenza dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. NBC sarà impegnata nella trasmissione della rassegna a cinque cerchi e di conseguenza non vi saranno sfide per quanto riguarda la NASCAR, l’IndyCar Series e di conseguenza anche l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Calendario 2024 NASCAR Cup Series

Daytona 500 – 18 febbraio

Atlanta – 25 febbraio

Las Vegas – 3 marzo

Phoenix – 10 marzo

Bristol – 17 marzo

COTA – 24 marzo

Richmond – 31 marzo

Martinsville – 7 aprile

Texas – 14 aprile

Talladega – 21 aprile

Dover – 28 aprile

Kansas – 5 maggio

Darlington – 12 maggio

Charlotte – 26 maggio

Gateway – 2 giugno

Sonoma – 9 giugno

Iowa – 16 giugno

Loudon – 23 giugno

Nashville – 30 giugno

Chicago – 7 luglio

Pocono – 14 luglio

Indianapolis – 21 luglio

Richmond – 11 agosto

Michican – 18 agosto

Daytona – 24 agosto

Darligton – 1 settembre

NASCAR Cup Series Playoffs

Atlanta – 8 settembre (Round of 16)

Watkins Glen – 15 settembre (Round of 16)

Bristol – 21 settembre (Round of 16)

Kansas – 29 settembre (Round of 12)

Talladega – 6 ottobre (Round of 12)

Charlotte Roval – 13 ottobre (Round of 12)

Las Vegas – 20 ottobre (Round of 8)

Homestead-Miami – 27 ottobre (Round of 8)

Martinsville – 3 novembre (Round of 8)

Phoenix – 10 novembre (Championship 4)

Clash (L.A. Memorial Coliseum) – 4 febbraio

Duel at Daytona – 15 febbraio

All-Star Race (North Wilkesboro) – 19 maggio

Luca Pellegrini