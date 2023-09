William Byron ha vinto in Texas la 300ma gara della storia di Hendrick Motorsports nella NASCAR Cup Series. L’americano trionfa e diventa ufficialmente il primo protagonista del ‘Round of 8’ dei Playoffs alla vigilia delle importanti prove di Talladega e Charlotte Roval.

Texas: Byron vince nel finale

Bubba Wallace ( McDonald’s Toyota #45) e Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) si sono divisi le prime due frazioni, ma non sono riusciti a concretizzare nella terza e fondamentale parte di gara, segmento in cui non sono mancati i colpi di scena.

I due piloti citati si sono infatti sfidati per il primato, il #5 di Hendrick è finito contro le barriere perdendo automaticamente ogni chance di poter puntare al successo finale ad ad un ipotetico passaggio diretto al ‘Round of 8’.

L’ex campione della serie ha alzato bandiera bianca in una prova che ha visto in difficoltà anche Kyle Busch (3CHI Chevrolet #8), prematuramente out dopo un significativo impatto in curva 1-2 durante la prima parte della manifestazione.

Byron, grazie alle tante bandiere gialle, è salito in cattedra per i giri conclusivi, il nativo dello Stato del North Carolina non ha lasciato nulla al caso imponendosi con un solido margine su Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1), Wallace, Christopher Bell (nterstate Batteries Toyota #20) e Denny Hamlin (FedEx Toyota #11).

NASCAR, Busch precipita in classifica

Busch, in seguito all’incidente avuto in Texas, è precitato nella parte bassa della classifica assoluta dei Playoffs con ancora due prove da disputare prima dell’Elimination Race. Tutto può cambiare velocemente settimana prossima nell’imprevedibile round di Talladega, evento in cui tutti obiettivamente possono vincere.

Il #8 del RCR ha -17 punti contro i -11 di Ryan Blaney, i -3 di Tyler Reddick ed i -2 di Bubba Wallace, mentre Denny Hamlin si è portato a +37 alle spalle del solo Byron che guarda già alla prossima fase del campionato verso il ‘Championship 4’.

William Byron’s in the Round of 8! Kyle Larson holds the final spot in the next round by two points over Bubba Wallace. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/WvBecgSHjz — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) September 24, 2023

Tra sette giorni l’imperdibile round di Talladega in Alabama.

Luca Pellegrini