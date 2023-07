Chris Buescher ha vinto a Richmond nella NASCAR Cup Series. Terza affermazione in carriera, prima nello specifico short-track che sorge in Virginia, per il texano, nuovo protagonista che automaticamente parteciperà ai NASCAR Playoffs da settembre.

NASCAR, Richmond: Buescher sorprende tutti

Tyler Reddick (Xfinity 10G Network Toyota #45) e Brad Keselowski (BuildSubmarines.com Ford #6) hanno provato a fare la differenza nella prima e nella seconda Stage della seconda sfida dell’anno nello specifico short-track che sorge in Virginia.

I due si sono spartiti i due ‘traguardi volanti’ che da qualche anno caratterizzano ogni evento del campionato, una fase di gara anomala che ha visto in scena solamente una volta la vettura di sicurezza. La strategia è diventata importante per una prima metà di corsa molto particolare.

Chris Buescher (Fastenal Ford #17) ha preso l’iniziativa a poco più di 100 passaggi dalla conclusione, nessuno è riuscito ad intimidirlo ad eccezione di una caution che a dieci giri dalla conclusione ha rimescolato le carte. Il messicano Daniel Suarez (Jockey Chevrolet #99) ha ricompattato la corsa, tutte le auto si sono fermate per cambiare le gomme.

Gli uomini del RFK Racing hanno permesso alla Ford Mustang #17 di riuscire davanti a tutti, Buescher non ha avuto problemi a mantenere il controllo nel seguente restart e nei quattro giri che hanno preceduto la bandiera a scacchi. Sconfitti Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota #11), Kyle Busch (X World Wallet Chevrolet #8) e Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22), presenti nell’ordine nella classifica finale dell’evento davanti a Ryan Preece (United Rentals Ford #41).

Welcome to the #NASCARPlayoffs, @Chris_Buescher! Just four races left to lock in a spot. pic.twitter.com/VctoeA0ByX — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 30, 2023

Settimana prossima si tornerà in azione in Michigan, ovale molto particolare che non ha eguali nel calendario. Sarà una nuova chance per tutti al fine di accedere ai Playoffs, quattro posti restano disponibili per entrare nella battaglia per il titolo che scatterà a settembre dal Darlington Raceway (South Carolina). Tra i tanti è ancora out anche Chase Elliott (Hendrick Motorsports #9), limitato nel proprio assalto al campionato da un’infortunio avvenuto in primavera.

Luca Pellegrini