Ryan Blaney vince in volata la prova di Talladega valida per i Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #12 di Penske ottiene la terza gioia in carriera nella mitica pista americana e soprattutto la certezza di potersi contendere un posto in finale nel ‘Round of 8’. Sconfitto Kevin Harvick, beffato sulla linea del traguardo per 12 millesimi.

REPOST to congratulate Ryan @Blaney for WINNING at @Talladega! Welcome to the Round of 8! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/wygSMl5K44 — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 1, 2023

Chastain out nella Stage 1

La prima parte della corsa è stata relativamente tranquilla, il primo vero colpo di scena è arrivato al termine della Stage 1 con un impatto contro le barriere da parte di Ross Chastain. Il #1 del Trackhouse Racing ha dovuto alzare bandiera bianca prematuramente, out dopo un contatto con Ricky Stenhouse Jr (Sara Lee Artesano Bakery Bread Chevrolet #47).

Ryan Blaney ( Menards/Pennzoil Ford #12) ha vinto il primo segmento della manifestazione, Brad Keselowski (Solomon Plumbing Ford #6) si è imposto nella seconda frazione dopo un deciso attacco ai danni di William Byron (Axalta Chevrolet #24).

La lotta per il successo inizia a -30 to go, Blaney vince in volata

La seconda prova a Talladega della stagione è entrata nel vivo a meno di 30 giri dalla fine con un impatto che ha tolto dai giochi il già citato Keselowski. L’ex campione della Cup Series ha dovuto ritirarsi, escluso dalla corsa in compagnia di Austin Cindric (Discount Tire Ford #3), Carson Hocevar (Sunseeker Resorts Chevrolet #42) e Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #45).

Dopo una lunga interruzione al fine di riparare le barriere, la lotta si è accesa, mentre Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota #11) tornava prepotentemente nel ‘giro del leader’ dopo un errore in pit lane. Il veterano del Joe Gibbs Racing ha perso terreno nella Stage 1 e 2, penalizzato per speeding in pit road.

BIG CRASH. Brad Keselowski, Austin Dillon and more involved in this one. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/5BKF5Z9fJv — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 1, 2023

Senza bandiere gialle tutto si è risolto nei 5 giri conclusivi, la vera bagarre si è però accesa solamente nell’ultimo passaggio con Blaney che ha saputo sorprendere la concorrenza prima dell’ingresso in curva 3-4. Il #12 dello schieramento si è ritrovato leader ed è riuscito a mantenere il controllo delle operazioni fino alla bandiera a scacchi imponendosi in volata su Harvick.

Terzo posto per William Byron #24 davanti a Denny Hamlin, protagonista di una rimonta pazzesca in una tipologia di pista che storicamente ha sempre gradito. Top5 per Corey LaJoie (Gainbridge Chevrolet #7), presente nella classifica assoluta dopo aver preceduto Austin Cindric (Discount Tire Ford #2) e Justin Haley (Morris-Shea Bridge Co. Inc. Chevrolet #31).

Tra una settimana l’Elimination Race al Charlotte Roval. Tutto può cambiare nella graduatoria dei Playoffs che attualmente vede esclusi dalla contesa per il titolo Tyler Reddick (-2), Ross Chastain (-9), Bubba Wallace (-9) e Kyle Busch (-26).

Luca Pellegrini