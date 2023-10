Finito il campionato MXGP, Yamaha ha deciso di rinnovarsi in vista della stagione 2024. Un cambiamento già ampliamente annunciato nel corso della stagione, in particolare durante l’estate. C’è un cambio di strutture per la casa di Iwata: Jago Geerts salirà in 450cc, mentre il campione EMX250 Andrea Bonacorsi farà il proprio debutto a tempo pieno nella categoria MX2.

MXGP | KEMEA PASSA NELLA CLASSE REGINA, GEERTS E VLAANDEREN LE NOVITÀ

Nella classe MXGP subentrerà a gestire la squadra ufficiale Kemea Racing Team, squadra con sede a Genk (Belgio) che fino alla scorsa stagione ha gestito la squadra MX2. Il team sarà sotto la guida di Hans Corvers, manager e pilota di successo. Per il prossimo campionato MXGP Yamaha Racing ha deciso, in maniera sorprendente, di mantenere tre moto ufficiali anche per il 2024. Confermatissimo Maxime Renaux, che già quest’anno era chiamato ad una stagione da protagonista. Purtroppo, il brutto infortunio rimediato nel MXGP di Spagna ha rallentato i piani dell’iridato MX2 2021.

Le altre due YZ450FM ufficiali sono rimaste senza un pilota vista l’uscita di scena sia di Jeremy Seewer (in direzione Kawasaki, nde) che di Glenn Coldenhoff. A fare il salto di categoria è Jago Geerts, reduce da quattro medaglie d’argento consecutive in MX2. Un passaggio obbligato per la tabella #93, che farà il proprio debutto ufficiale sulla 450cc di Iwata in occasione del Motocross delle Nazioni. La terza sella, organizzata all’ultimo minuto, è per Calvin Vlaanderen. Finalmente un’occasione importante per l’olandese, reduce dal 6° posto nel mondiale MXGP con la Yamaha del team Van Gebben.

MX2 | SUBENTRA HUTTEN METAAL RACING, DEBUTTO MONDIALE PER BONACORSI

Un altro cambio di struttura nel mondiale MXGP per Yamaha Racing. Nella classe MX2 c’è la promozione di Hutten Metaal Racing, squadra che ha fatto faville nel campionato europeo EMX250. Una statistica particolare del terzetto di Iwata è che sono gli ultimi tre campioni del campionato europeo 250cc. Thibault Benistant (campione 2020) sarà affiancato da Rick Elzinga (campione 2022), mentre sarà Andrea Bonacorsi ad ereditare la sella lasciata libera da Geerts. Una responsabilità importante per il pilota italiano, reduce dalla vittoria del titolo EMX250 nella stagione appena conclusa. La tabella #32 ha vinto ben quattro dei nove round disputati, conquistando altri quattro secondi posti ed un terzo posto. Bonacorsi ha deciso di non correre nell’europeo a Matterley Basin per focalizzarsi sulla wild-card MX2, conclusa al 10° posto nella generale (13° in Gara 1 e 9° in Gara 2, nde). Inoltre, il pilota bergamasco sostituirà l’infortunato Mattia Guadagnini questo weekend a Erneé nel MxoN: Bonacorsi sarà al via nella classe Open.

Valentino Aggio

