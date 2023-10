In giornata Triumph ha compiuto un passo storico per il brand: la casa inglese ha presentato la MX 250, la prima moto da cross del marchio britannico. Come annunciato un anno fa circa, Triumph entrerà nel mondiale MX2 a partire dalla prossima stagione, prima di compiere il salto in MXGP nel 2025.

TRIUMPH SI UNISCE A MONSTER ENERGY PER IL DEBUTTO MONDIALE

Per la prima stagione nel contesto della MXGP, Triumph ha deciso di accasarsi a Monster Energy. Nasce così il Monster Energy Triumph Racing, squadra legata al famoso brand di energy drink per i prossimi due anni. È una presentazione solo formale quella fatta da Triumph, dato che sono trapelate parecchie immagini e video nel corso dei mesi. La MX 250 è stata anche portata in pista dai collaudatori Ricky Carmichael e Jeff Stanton in occasione del SuperMotocross al Los Angeles Memoria Coliseum. Infatti, il debutto ufficiale di Triumph nelle corse a ruote tassellate è fissato per Gennaio 2024, quando scatterà il Supercross negli Stati Uniti. Saranno Thierry Chizat-Suzzoni e Vincent Bereni a gestire la squadra nel contesto mondiale.

SCOPRIAMO DA VICINO LA MX 250

Non sono stati forniti troppi dettagli sulla nuova moto che debutterà nel mondiale MXGP con Triumph. Senza dubbio, la MX 250 è diversa dalla versione base, in quanto presenta delle novità tecniche. Innanzitutto, la moto di Hinckley monterà degli pneumatici Dunlop, come testimonia anche quella piccola porzione di giallo presente sul codone della MX 250. La 250cc 4T gode dello scarico Akrapovic in titanio e sospensioni Kayaba Technical Touch Factory, mentre il telaio è interamente in alluminio. Per quanto riguarda i freni, la nuova moto MXGP di Triumph presenta un impianto interamente Brembo.

PILOTI ANCORA DA ANNUNCIARE

Tutto bello, ma Triumph non ha ancora annunciato i piloti che correranno per il marchio inglese per la stagione 2024 del mondiale MX2. Infatti, nelle immagini presenti nell’articolo la moto ha il numero #25 del collaudatore Clément Desalle, tre volte vice-campione MX1 e vincitore di ben 23 Gran Premi nel mondiale motocross. Ora come ora il marchio inglese non ha annunciato i due piloti per la prossima stagione. I rumors di mercato vorrebbero sulla MX 250 l’esperto Mikkel Haarup. Il pilota danese ha vissuto un 2023 di transizione: iniziato in Kawasaki, nella squadra dove lo scorso anno concluse al 7° posto nel mondiale piloti, la tabella #11 si è trasferita in KTM dopo poche gare, senza grossi risultati. Il secondo pilota si vocifera essere Cadmen Mc Lellan, il pilota sudafricano che quest’anno ha corso con la Honda del team JX Racing. Nonostante abbia saltato i primi sei appuntamenti della stagione, la tabella #122 ha comunque chiuso al 13° posto nella classifica piloti. Il classe 2004 ha avuto una bella crescita nell’ultima parte di stagione ed il prossimo anno, con una moto valida, potrebbe dire la sua.

Valentino Aggio

