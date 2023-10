Dopo Triumph, un’altra casa si unirà alla MXGP per la stagione 2024. L’azienda pesarese TM Racing ha deciso di tornare nel mondiale motocross, partendo dalla classe MX2. Il pilota prescelto è il 22enne Yago Martínez.

UN RITORNO INASPETTATO

L’assenza in MXGP di TM Racing è una cosa alla quale i fan delle ruote tassellate si sono abituati nel corso degli anni. È dal 2018 che la squadra italiana non prende parte al mondiale, anno nel quale Maximilian Nagl si classificò al 16° posto con 245 punti conquistati nella classe 450cc. Da quel momento, TM Racing ha limitato sempre più il proprio impegno nelle competizioni, arrivando praticamente a renderlo nullo negli ultimi anni. È altrettanto vero che, nel panorama europeo, la casa italiana ha continuato a partecipare. Nell’ultima stagione dell’europeo 250cc (EMX250, l’ultimo step prima dell’ingresso nel mondiale, nde) TM Racing ha conquistato il 16° posto nella classifica generale con Meico Vettik.

YAGO MARTÍNEZ SARÀ IL PILOTA

Per riportare in pista la MX250 ES Fi TM Racing continuerà ad appoggiarsi alla squadra Steels dr. Jack, compagine che porta in pista le moto italiane nel campionato continentale. Sulla scelta del pilota la casa di Pesaro ha optato per Yago Martínez. Il pilota spagnolo, classe 2001, ha debuttato in questa stagione nella MX2. La sua prima annata nella serie cadetta MXGP non è andata proprio secondo le previsioni: in sella alla KTM del team Racestore, Martínez ha conquistato 43 punti che gli valgono il 26° posto nella graduatoria iridata. Nonostante un ottimo inizio nel MXGP di Argentina, Martínez ha poi faticato al ritorno in Europa, infortunandosi nel MXGP di Germania e, di fatto, terminando la sua stagione.

Il programma dello spagnolo non prevede la sola partecipazione alla classe MX2 mondiale, bensì la coppia Martínez-TM parteciperà sia agli Internazionali d’Italia che al campionato italiano, come riporta P300.it. Inoltre, ci sarà anche un altro pilota TM per quanto riguarda il campionato europeo 125cc (EMX125), che verrà annunciato prossimamente.

LE PAROLE DI COSTANTINI: “UN GRANDE PASSO PER NOI”

Massimiliano Costantini responsabile racing cross di TM Racing, ha commentato così il ritorno nel mondiale: “Siamo molto contenti di poter tornare a partecipare al mondiale motocross che ci vede assenti dal 2018. Per una piccola casa come la nostra è sicuramente un grande passo. La scelta di Yago è per noi una bella scommessa, crediamo molto nelle potenzialità del ragazzo che ha avuto un periodo sfortunato ma ora sembra piano piano tornare ai suoi livelli abituali. Siamo molto curiosi di vedere a che punto il lavoro di sviluppo svolto in questi anni ha portato la nostra moto rispetto alla concorrenza e Yago ci sembra il profilo giusto per farlo. A lui affiancheremo un altro giovane profilo che parteciperà all’Europeo EMX125 che annunceremo a giorni. Benvenuto tra noi Yago e buon lavoro”.

Valentino Aggio

