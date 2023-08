Solo il fango di Uddevalla ha impedito a Romain Febvre di conquistare il sesto successo consecutivo. Nel MXGP di Svezia il motocross mondiale parla ancora (in parte) francese: è Jeremy Seewer a spezzare il dominio Kawasaki, vincendo così il secondo Gran Premio stagionale. Ad accompagnare lo svizzero sul podio i “soliti” Febvre e Jorge Prado.

SEEWER ROMPE IL DIGIUNO DI VITTORIE DI YAMAHA

Non si può certo dire che la stagione 2023 di Yamaha sia stata la più fortunata in assoluto, anzi. La casa di Iwata ha vinto, per ora, solo tre Gran Premi nella classe regina: un bottino piuttosto magro per una squadra che vanta tre piloti di altissimo livello. Dopo la vittoria di Maxime Renaux al MXGP di Svizzera, il vice-campione del Mondo Jeremy Seewer si era imposto solo al MXGP di Francia in questa stagione. Le condizioni davvero complicate del MXGP di Svezia hanno aiutato la tabella #91, soprattutto nel corso di Gara 2. Dopo una prima manche conclusa al 3° posto in solitaria, Seewer è riuscito ad agguantare il holeshot, non lasciando più la testa della corsa. Il pilota Yamaha ha spezzato la resistenza di Romain Febvre nel corso dei giri, accumulando un vantaggio di oltre 7 secondi sotto la bandiera a scacchi.

JORGE PRADO SI AGGIUDICA GARA 1, POI GESTISCE

La pioggia caduta tra Sabato notte e Domenica mattina ha reso il MXGP di Svezia una delle prove più complicate dell’intero mondiale. Il fango di Uddevalla ha visto molte cadute tra le varie classi in gara, una tappa che ha visto gli uomini di classifica risparmiarsi leggermente. Jorge Prado ha sfruttato, come sempre, il suo grande stacco della frizione in Gara 1 per mettersi dietro a Romain Febvre. I due hanno fatto il vuoto sul resto della concorrenza, ma al 7° giro il pilota Kawasaki è stato protagonista di una caduta davvero banale proprio qualche metro davanti allo spagnolo. La tabella rossa ha quindi colto a braccia aperte una vittoria più facile del previsto.

Diversa la storia in Gara 2, nella quale Prado non ha avuto la solita partenza brillante. Il pilota GASGAS si è ritrovato al 6° posto dopo le prime curve, posizione che ha mantenuto per tutti i 16 giri della corsa. Le condizioni della pista erano davvero pessime: una caduta o, peggio ancora, un infortunio erano dietro l’angolo. Il due volte iridato MX2 ha preferito gestire la corsa, chiudendo il trenino formato da Maxime Renaux, Jeffrey Herlings e Tim Gajser. Nonostante tutto Prado è nuovamente salito sul gradino più basso del podio, il 14° della stagione su 15 appuntamenti. La leadership in campionato rimane di 98 punti grazie al 10° successo nella manche di qualifica.

CHE RITORNO PER MAXIME RENAUX: È PODIO IN GARA 2

Una delle notizie più liete del MXGP di Svezia è senza dubbio il ritorno sulla YZ450FM da parte di Maxime Renaux. Il pilota francese di Yamaha ha saltato gli ultimi tre mesi di stagione a causa di un infortunio al piede rimediato nella manche di qualifica del MXGP di Spagna. Dopo così tanto tempo lontano dalle piste, ci si aspettava un ritorno cauto da parte della tabella #959. Invece, l’iridato MX2 2021 ha bruciato le tappe, conquistando uno splendido 3° posto in Gara 2. Il francese è scattato molto bene, prendendosi così il gradino più basso del podio di manche fin da subito. Nonostante i continui attacchi da parte di Jeffrey Herlings, Renaux ha mantenuto i nervi saldi, portandosi al traguardo il trenino formato dall’olandese, Tim Gajser ed il leader di classifica Prado. Un risultato che ha quasi dell’incredibile se si pensa che Renaux non entrava in top 3 di manche dal lontano MXGP del Trentino. Una Gara 1 piuttosto opaca, chiusa al 13° posto, fa sì che Renaux chiuda il MXGP di Svezia al 6° posto nella classifica generale con 28 punti conquistati.

MXGP | I RISULTATI DI UDDEVALLA

MX2 | SIMON LÄNGENFELDER TORNA ALLA VITTORIA

Era solo questione di tempo e finalmente al MXGP di Svezia è arrivato il successo di Simon Längenfelder. Il tedesco di GASGAS si era infortunato dopo la vittoria al MXGP di Spagna, non sfruttando così l’ottimo momento di forma. Dal suo ritorno in Indonesia, Längenfelder è sempre stato tra i migliori della classe MX2, ma senza mai agguantare il successo. Finalmente, la pioggia di Uddevalla ha contribuito affinché la tabella #516 tornasse al successo. In una Gara 1 caratterizzata dalla pioggia e dal fango, Längenfelder ha salutato la concorrenza nelle primissime fasi, sfoggiando un ritmo inavvicinabile per gli avversari. La vittoria di manche è arrivata con 5″ nei confronti di Liam Everts (2° nella generale, nde), ma il terzo classificato Rick Elzinga (4° nella generale, nde) ha accusato un distacco di ben 37″. In Gara 2 il giovane tedesco è arrivato vicinissimo al bis, che purtroppo gli è sfuggito per meno di un secondo.

ANDREA ADAMO SI RIFÀ IN GARA 2: VITTORIA E FUGA MONDIALE

Con Jago Geerts nuovamente ai box dopo l’infortunio rimediato a Vantaa nel MXGP di Finlandia, Andrea Adamo ha saputo sfruttare l’occasione per avvicinarsi sempre più al titolo MX2. Il pilota KTM ha affrontato una delle manche più difficili della stagione in Gara 1, chiudendo in un’opaca 10ª posizione e senza mai dare sprazzi di velocità. Una brutta partenza, durante la quale ha addirittura rischiato la caduta, ha irrimediabilmente compromesso la corsa di Adamo. Come spesso ha fatto quest’anno, il siciliano ha rialzato la testa in Gara 2, dando vita ad una delle prove migliori della sua carriera. Adamo si è messo subito dietro alla Kawasaki di Kevin Horgmo (12° nella generale dopo il ritiro in Gara 2, nde), sorpassandolo al 5° giro. La tabella rossa ha velocemente staccato Längenfelder, arrivando anche ad oltre 4″ di vantaggio sul tedesco. La tabella #516 è rientrata proprio all’ultimo giro, assaltando in maniera fallimentare la leadership dell’italiano. Complice l’assenza di Geerts, ora è Liam Everts il primo inseguitore di Adamo nella classifica mondiale. Il figlio d’arte dista però ben 80 punti dal compagno di tenda.

MX2 | I RISULTATI DI UDDEVALLA

Valentino Aggio

