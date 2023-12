Dopo annunci di mercato sporadici, FIM e Infront hanno finalmente reso note le entry list per quanto riguarda la stagione 2024 MXGP. In attesa di notizie future, entrambe le classi contano 23 iscritti stabili. Kawasaki ha colto la palla al balzo per annunciare (finalmente) Jeremy Seewer.

MXGP | JEREMY SEEWER E KAWASAKI È FINALMENTE REALTÀ

Nella 450cc finalmente tutti i team ufficiali hanno annunciato i piloti per il 2024. Negli scorsi mesi abbiamo già parlato del programma di KTM per la MXGP, così come della situazione di Yamaha. Honda ha confermato la coppia della passata stagione, mentre Kawasaki ha finalmente deciso di rendere ufficiale il colpo di mercato. Al fianco del vice-campione Romain Febvre ci sarà Jeremy Seewer: la casa di Akashi si è appropriata dell’ex Yamaha, liberando così un Mitch Evans deludente. Beta ha rimpiazzato Alessandro Lupino (che ha iniziato la nuova avventura con Ducati, ndr) con Ivo Monticelli. C’è il rientro nella categoria di Fantic Factory Racing, che si appoggerà a Wilvo Racing (ex squadra ufficiale Yamaha, ndr) con l’esperto Glenn Coldenhoff ed il rookie Roan Van De Moosdijk.

IL BALLO DEI TEAM PRIVATI

In MXGP ci sono delle novità anche per quanto riguarda le formazioni private. Su tutte, come già annunciato, Alberto Forato affiancherà Pauls Jonass sulla Honda del team Standing Construct. La casa dell’Ala Dorata vanta i rinnovi di Brent Van Doninck (JM Racing) e Valentin Guillod (Motoblouz), al quale verrà affiancato il debuttante Kevin Horgmo. Un altro debuttante è lo svedese Isak Gifting, che salirà sulla Yamaha gestita dal team italiano JK Racing. Ultimo debutto nella categoria è quello di Jan Pancar, che guiderà una KTM autogestita.

MX2 | GLI UFFICIALI RIMANGONO STABILI: SORPRESA HRC!

Anche nella classe cadetta della MXGP, la MX2, gli equipaggi ufficiali sono già stati annunciati. KTM e Husqvarna hanno mantenuto inalterate le proprie lineup per il 2024, con Andrea Adamo che proverà a difendere il titolo iridato. La notizia assoluta, già ampiamente comunicata in passato, è l’approdo di Triumph nel mondiale. Il costruttore inglese si affiderà a Cadmen McLellan e Mikkel Haarup. Come nella classe regina, anche Fantic rappresenta una novità: la casa lombarda si appoggerà, in questo caso, a SM Action. I due piloti sono David Braceras e Kay Karssemakers (2° nell’europeo 250cc, ndr). In GASGAS, Simon Längenfelder avrà un compagno di squadra: si tratta del francese Marc-Antonie Rossi.

La vera “bomba” di mercato sarebbe il ritorno di HRC in forma ufficiale nel campionato di MX2. La casa giapponese ha limitato il proprio impegno alla sola MXGP già dalla stagione 2019: l’ultimo a correre con i colori HRC in 250cc fu Calvin Vlaanderen (ora pilota ufficiale Yamaha, ndr). Come si può vedere nell’immagine, il pilota è ancora da annunciare. Allo stesso tempo c’è fiducia per la firma dell’italiano Ferruccio Zanchi, 4° classificato all’europeo 250cc.

Come è facile pensare, ci sono ancora molti programmi part-time sia in MXGP che in MX2 da svelare. Avremo più notizie con il passare delle settimane, aspettando con ansia Domenica 10 Marzo per l’inizio della stagione a Villa la Angostura, Argentina.

Valentino Aggio

