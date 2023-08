Romain Febvre torna sul gradino più alto del podio nel MXGP dei Paesi Bassi, il sesto successo negli ultimi sette Gran Premi per il francese. Sale quindi ancora una volta sul trono il pilota Kawasaki, dopo che è stato costretto ad abdicare ai danni di Jeremy Seewer in Svezia. Jorge Prado continua ad inseguire, mentre è proprio Seewer a completare il podio.

NEMMENO I PROBLEMI TECNICI FERMANO ROMAIN FEBVRE

Il momento migliore nella carriera di Romain Febvre non sembra affatto voler finire. L’attuale seconda forza del mondiale conquista anche Arnhem in una Domenica che non sembrava girare dalla sua parte. Dopo aver superato il rivale Jorge Prado in Gara 1, la Kawasaki di Febvre si è fermata durante un salto al 11° giro, lasciando così pensare ad un ritiro in una gara praticamente già vinta. Fortunatamente il problema era di minore entità ed il pilota è stato in grado di riaccendere la propria moto e superare Jeremy Seewer per la 2ª posizione. Febvre ha poi spiegato: “La moto si è improvvistamente fermata su un salto. All’inizio pensavo mi fosse caduta la catena, mentre in realtà si era incastrato un sasso nel freno posteriore“.

Mai in dubbio invece la vittoria in Gara 2 per Romain Febvre al MXGP dei Paesi Bassi. La tabella #3 ha conquistato il holeshot e da lì non si è più guardato indietro. Dopo aver conquistato un buon vantaggio sulle Yamaha, Febvre ha gestito la corsa fino alla bandiera a scacchi, nonostante il ritorno da parte delle moto di Iwata. Come già scritto, questo è il sesto successo negli ultimi sette Gran Premi per Febvre. Un ruolino di marcia che ha dell’incredibile, ma la vetta mondiale di Jorge Prado dista ancora ben 92 punti.

PRADO GESTISCE ANCORA, COLDENHOFF SFIORA IL PODIO IN CASA

Con soli tre Gran Premi alla fine del campionato, è solo questione di tempo affinché Jorge Prado venga incoronato per la prima volta campione della MXGP. Lo spagnolo ha continuato il proprio trend favoloso anche al MXGP dei Paesi Bassi, conquistando il 2° posto nella generale con 43 punti, finendo così per l’ennesima volta alle spalle di Febvre. Al pilota GASGAS è stata regalata la vittoria di Gara 1 visto il breve inconveniente di Febvre, ma in Gara 2 la tabella rossa ha deciso di accontentarsi del 4° posto, difendendosi con successo dagli attacchi di Tim Gajser.

Jeremy Seewer chiude il podio del MXGP dei Paesi Bassi, ma ha rischiato davvero grosso negli ultimi giri. Il pilota Yamaha ha subito il rientro, negli ultimi giri di Gara 2, da parte del compagno di tenda Glenn Coldenhoff. Il pilota olandese, beniamino dei tifosi, ha cercato disperatamente di superare lo svizzero: se ci fosse riuscito, Coldenhoff avrebbe soffiato il gradino più basso del podio al compagno di marca, ma così non è stato. La tabella #959 deve così accontentarsi della medagli di legno, consolidando però la medesima posizione anche in campionato.

SI RIVEDE ANCHE GAJSER, NUOVO INFORTUNIO PER HERLINGS

Il MXGP dei Paesi Bassi rappresenta una tappa importante nel recupero di Tim Gajser. Il campione del mondo in carica si è dimostrato competitivo in entrambe le manche sul circuito di Arnhem, impensierendo Jorge Prado per buona parte di Gara 2. A fine giornata lo sloveno di HRC ha concluso al 5° posto nella classifica generale con 32 punti conquistati.

Un weekend da dimenticare per quanto riguarda i piloti di casa. Jeffrey Herlings, nel quale i tifosi “Orange” nutrivano molte speranze, non si è nemmeno potuto presentare ai cancelletti di partenza. Il fenomeno di KTM si è infortunato nell’ultimo giro delle prove libere, dopo aver segnato il miglior tempo. La casa di Mattighofen fa sapere che il proprio pilota si è fratturato la clavicola: il secondo infortunio della sua stagione. Alberto Forato ha cercato di tenere alti i colori di KTM portando a casa il 7° posto nella classifica generale. Ora l’italiano di SM Action si trova “solo” a 42 punti in classifica generale da Herlings per il ruolo di miglior KTM in campionato. Chiude senza punti anche l’altro olandese di buone speranze Calvin Vlaanderen, autore di una spettacolare caduta nel corso di Gara 1.

MXGP | I RISULTATI DI ARNHEM

MX2 | VITTORIA ALL’ULTIMA CURVA PER LIAM EVERTS

Una Domenica ricca di emozioni per Liam Everts: il giovane figlio d’arte conquista la classifica generale al MXGP dei Paesi Bassi, vincendo così il suo secondo Gran Premio in MX2. Due manche che hanno rappresentato un saliscendi di stati d’animo per il belga, caduto negli ultimissimi minuti di Gara 1, arrivando 3° e lasciando così la piazza d’onore di manche al compagno di tenda Andrea Adamo. In Gara 2 Everts si è guadagnato il holeshot, tentando fin da subito di fuggire dagli avversari, purtroppo per il pilota KTM senza successo. La tabella #72 ha subito il ritorno tempestivo da parte del connazionale Lucas Coenen, il quale è rimasto in testa per un paio di giri. Dopo la sua caduta Everts si è ritrovato in testa, non resistendo alla nuova offensiva del pilota Husqvarna.

Verso la fine di una Gara 2 passata per la maggior parte in seconda posizione, Everts ha dovuto fare i conti con il rientrante Jago Geerts per la seconda posizione di manche. All’ultimo giro di corsa il pilota Yamaha ha concentrato tutte le poche energie rimaste, riuscendo a superare il connazionale di KTM con una grande manovra all’esterno. Non inquadrato dalle telecamere, Everts è riuscito a sopravanzare Geerts proprio all’ultima curva del circuito, conquistando così il 2° posto in Gara 2 e la vittoria del MXGP dei Paesi Bassi. Se Everts avesse ceduto definitivamente il passo a Geerts, avrebbe anche perso la vittoria del Gran Premio a discapito di Lucas Coenen.

LUCAS COENEN FA E DISFA, LÄNGENFELDER SI SCOGLIE ALLA DISTANZA

Vicinissimo alla seconda vittoria nella sua giovanissima carriera MX2 anche Lucas Coenen. Il pilota Husqvarna ha senza dubbio deliziato il pubblico presente ad Arnhem in occasione del MXGP dei Paesi Bassi, conquistando un 2° posto beffardo nella classifica generale. Al primo giro di Gara 1 la tabella #96 si impianta sulla sabbia del tracciato olandese, cadendo miseramente e dovendo così rifare tutto da capo. La rimonta di Coenen lo ha portato rapidamente in top 10, salvo poi concludere la prima manche al 6° posto. In Gara 2 del MXGP dei Paesi Bassi Coenen ne ha vissute di ogni genere. Dopo una buona partenza, il belga si è immediatamente preso la testa della corsa ai danni di Everts, scavando fin da subito un bel solco nei confronti della concorrenza. Un’altra caduta costringe Coenen al terzo posto, ma nell’arco di un solo giro il belga sopravanza con estrema facilità sia Everts che Kevin Horgmo (6° in classifica generale, nde), riprendendosi la leadership e conquistando così la vittoria di manche.

Si scioglie come neve al sole il vincitore di Gara 1 Simon Längenfelder. Il tedesco ha convinto nella prima manche nonostante il ritorno di Adamo nel finale, ma in Gara 2 è sembrato l’ombra di sé stesso. Dopo una partenza non delle migliori, l’alfiere GASGAS ha passato tutta la manche a combattere con Adamo per la 5ª piazza, salvo poi concludere al 6° posto. A fine giornata Längenfelder conquista il 3° gradino del podio, il 6° consecutivo.

ANDREA ADAMO GESTISCE, GRAN RITORNO PER JAGO GEERTS

Una giornata che era partita con presupposti leggermente migliori per Andrea Adamo al MXGP dei Paesi Bassi. Il leader di classifica ha disputato una Gara 1 piuttosto coraggiosa, con il tentativo di rimonta per la vittoria su Längenfelder concluso solo dopo una brutta imbarcata a qualche giro dalla fine. Purtroppo, Gara 2 ha visto il pilota KTM faticare, chiudendo al 5° posto di manche. Questi due risultati valgono all’italiano il 5° posto nella classifica generale con 38 punti, solo 4 in meno del vincitore Everts. Adamo chiude il weekend di Arnhem perdendo solamente 8 lunghezze in classifica: ora sono 72 i punti da gestire con tre round al termine.

Un ritorno di fiamma per Jago Geerts dopo l’infortunio sofferto nel MXGP di Finlandia. Il belga di Yamaha ha anticipato i tempi di recupero, dando prova del suo grande talento anche in condizioni fisiche tutt’altro che eccelse. Dopo il 4° posto di Gara 1, Geerts ha conquistato la 3ª piazza nella manche conclusiva, perdendo il confronto con Everts nell’ultimo passaggio. Facendosi scavalcare dal belga, Geerts ha perso la possibilità di salire sul podio. Quella della tabella #93 rimane comunque una grandissima prestazione, anche se ormai è fuori dalla lotta mondiale visti i 102 punti di scarto da Adamo.

MX2 | I RISULTATI DI ARNHEM

Valentino Aggio

