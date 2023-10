Husqvarna, dopo un anno di stop, fa il proprio ritorno in MXGP con Mattia Guadagnini per la stagione 2024. Il pilota italiano lascia così, dopo tre emozionanti stagioni, il team De Carli Racing al termine di un anno in 450cc travagliato.

HUSQVARNA RIENTRA IN MXGP: LA SCELTA DI MATTIGHOFEN

Il marchio di Mattighofen ha fatto una scelta precisa riguardo il proprio impegno nella classe regina delle ruote tassellate. Il marchio austriaco ha optato per schierare una moto per casa in MXGP, sancendo così il ritorno di Husqvarna con Mattia Guadagnini. Il 21enne veneto è nell’orbita di KTM ormai da anni ed ha affrontato la prima stagione “completa” in 450cc. Husqvarna, così come in MX2, si affirderà al team Nestaan: la squadra ha schierato Kay de Wolf, Roan Van De Moosdijk e Lucas Coenen in 250cc quest’anno.KTM ha deciso di portare in MXGP solo una moto per i tre marchi posseduti: in orange ci sarà Jeffrey Herlings, mentre in GASGAS è ovviamente confermato il neo-iridato Jorge Prado.

MATTIA GUADAGNINI: UNA CRESCITA “STROZZATA”

Dopo un inizio opaco in MX2 nel 2022, De Carli Racing ha deciso di promuovere in MXGP Mattia Guadagnini: un passaggio di categoria che sarebbe stato inevitabile e, visto che il #101 era fuori dalla lotta mondiale, anticipato di mezza stagione. Nelle sue prime gare in 450cc Guadagnini ha mostrato qualcosa di buono, il tutto in preparazione alla stagione 2023. In MXGP Mattia Guadagnini ha fatto dei passi avanti ad inizio 2023: un processo di crescita culminato con il 2° posto ottenuto al MXGP di Spagna sul tracciato di Arroyomolinos. Subito dopo quel weekend magico, il pilota veneto ha subito un brutto infortunio al MXGP di Francia. In Gara 2 il pilota GASGAS è caduto, fratturandosi l’omero sinistro. Dopo mesi di recupero, Guadagnini è tornato a gareggiare al MXGP di Turchia con buoni risultati, ma a Maggiora un altro infortunio gli ha condizionato il finale di stagione, non potendo così prendere parte al MXoN.

“NON VEDO L’ORA DI ANDARE IN BELGIO”

Riguardo al suo passaggio da GASGAS a Husqvarna in MXGP, Mattia Guadagnini si esprime così: “Sono contento di fare questo passo in avanti nella mia carriera con Nestaan Husqvarna Factory Racing. La voglia di fare della squadra mi ha impressionato positivamente. Sono molto curioso di andare in Belgio: penso sia una mossa necessaria per cercare di conquistare in maniera costante il podio”.

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | ANNUNCIATO IL CALENDARIO PROVVISORIO PER LA STAGIONE 2024