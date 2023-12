Il campione del Mondo in carica MXGP Jorge Prado compie il primo passo verso l’abbandono al mondiale motocross. Il pilota spagnolo parteciperà ai primi tre round del campionato Supercross 2024. I test svolti in questi mesi negli Stati Uniti si sono rivelati positivi, così che il #61 abbia un assaggio di quello che probabilmente sarà il suo futuro.

CHE COS’È IL SUPERCROSS?

Prima di capire a che tipo di impegno si sottoporrà Jorge Prado nel mese di Gennaio, è giusto capire la disciplina. Sulle pagine di LiveGP.it abbiamo sempre trattato di MXGP, ovvero del campionato mondiale motocross. Bene, il Supercross è parecchio diverso rispetto alla controparte mondiale per svariati aspetti. Sebbene le moto (e le classi, ndr) siano uguali per entrambi i campionati, la differenza principale sta nei tracciati. Nel mondiale si utilizzano piste lunghe immerse nella natura, mentre in America si gareggia in piste piuttosto corte ricavate all’interno di stadi, quindi completamente artificiali.

Un’altra differenza sostanziale sta nel format, al quale Jorge Prado dovrà inevitabilmente abituarsi: si svolge tutto nella giornata di Sabato. I 40 piloti più veloci vengono divisi in due “Heat Race” (6 minuti più un giro, ndr), quelle che in Europa sarebbero le manche di qualifica. I migliori 9 delle due batterie accedono direttamente al “Main Event“, mentre dal 10° al 20° delle due manche affronteranno la “Last Chance Qualifier” (5 minuti più un giro, ndr). In questa ultima gara i migliori quattro verranno ripescati per la gara vera, composta da un totale di 22 piloti. Per la 450cc la durata è di 20 minuti più un giro.

UN ASSAGGIO DEL 2025?

Le settimane di allenamento svolte da Jorge Prado nel sud della California hanno attratto parecchie attenzioni da parte dei media e del pubblico. Il pilota GASGAS ha deciso così di accettare la sfida AMA Supercross per i primi tre round della stagione 2024, che si svolgeranno proprio in California: Anaheim 1 (Los Angeles), San Francisco e San Diego saranno teatro delle prime esperienze di Prado nel Supercross a partire dal 6 Gennaio. Per farlo il galiziano avrà il supporto di GASGAS Factory Racing e del team Troy Lee Designs. Prado affiancherà il pilota titolare Justin Barcia, 5° nel 2023 e vincitore a East Rutherford. Sarà, ovviamente, solo un assaggio per il pilota spagnolo, dato che dovrà iniziare la preparazione per difendere il titolo MXGP in una stagione 2024 che si preannuncia entusiasmante.

Tutti gli indizi portano ad un allontanamento da parte del tre volte iridato dal Vecchio Continente. Jorge Prado potrebbe già abbracciare “the American dream” a partire dalla stagione 2025, dopo aver conquistato tutto ciò che è possibile a livello mondiale. Per molti piloti di motocross, vincere in America è anche più importante che laurearsi campione del Mondo.

“CORRERE IN AMERICA È SEMPRE STATO IL MIO SOGNO”

Decisamente pronto e felice di debuttare nel Supercross Jorge Prado, come dichiarato nel comunicato stampa GASGAS: “Fin da quando ho cominciato ad andare in moto il mio sogno era quello di correre negli Stati Uniti, soprattutto nel Supercross. Ho sempre guardato questo campionato in televisione e pensavo fosse fantastico correre di notte con un pubblico così caldo. Nel 2015 ho anche avuto l’opportunità di assistere a Anaheim 1 al Angel Stadium, uno scenario leggendario per la disciplina. Penso che questo sia il momento perfetto della mia carriera per questa nuova sfida, dato che ho appena vinto il titolo MXGP e sono in perfetta salute. Non voglio passare un altro anno a chiedermi se sia in grado di correre in questo campionato“.

COSA ASPETTARSI DA JORGE PRADO?

Risposta breve: poco, se non nulla. Motocross mondiale e Supercross sono due discipline completamente differenti, come testimoniato dal 2023 di Tom Vialle. Il pilota francese di KTM ha compiuto il salto negli Stati Uniti dopo aver vinto il secondo titolo MX2, rimanendo sempre in 250cc. La tabella #128 ha faticato in questa stagione, concludendo al 8° posto nella classifica generale con un 4° posto ad Arlington come miglior risultato. Sarà solo una prima presa di contatto per Jorge Prado, il quale scenderà in pista senza nulla da dimostrare, almeno per ora.

