Non avrebbe nemmeno dovuto essere in calendario il MXGP d’Italia nel 2023. Invece, Maggiora Park ha sancito i due campioni del motocross mondiale nel giro di un paio d’ore. In Gara 1 Jorge Prado ha vinto sia la manche per il primo iride nella 450cc, mentre in Gara 2 Andrea Adamo ha riportato il titolo MX2 in Italia 16 anni dopo il conterraneo Antonio Cairoli.

JORGE PRADO È FINALMENTE CAMPIONE DEL MONDO

Ce l’ha fatta, finalmente, Jorge Prado a vincere il titolo MXGP. Uno dei talenti più incredibili del motocross recente ha finalmente messo il proprio nome con i più grandi di tutti i tempi in Gara 1 del MXGP d’Italia a Maggiora Park. Il pilota GASGAS è stato in grado di chiudere le pratiche per il terzo titolo iridato (dopo i due titoli vinti in MX2, nde) grazie alla sfortuna dell’altro contendente al titolo, Romain Febvre. La Kawasaki del francese, che lo ha portato a sei successi in stagione, ha sofferto un problema tecnico che ha costretto la tabella #3 al ritiro. Il problema è legato ad una caduta di qualche curva prima, costata qualche posizione a Febvre. Prado ha così vinto Gara 1 senza troppi intoppi, festeggiando il titolo.

In Gara 2 il neo-campione del Mondo ha provato a ripetere l’ottima prova della prima manche, andando alla caccia del terzo Gran Premio stagionale al MXGP d’Italia. Prado, in virtù della lotta tra Febvre e Tim Gajser per la vittoria di manche, poteva starsene tranquillo in 3ª posizione per vincere il GP, ma una caduta a pochi giri dalla fine gli ha rovinato i piani. Il classe 2001, tabella #1 per l’occasione, si è dovuto così accontentare del 2° posto al tie-break.

JEREMY SEEWER VINCE E SI ASSICURA IL 3° POSTO IN CAMPIONATO

Ad approfittare dell’errore di Jorge Prado nelle ultimissime fasi di Gara 2 è Jeremy Seewer, che si porta a casa il terzo Gran Premio stagionale. Il pilota svizzero ha dovuto rompere la resistenza del pilota di casa Alberto Forato in entrambe le manche per assicurarsi il successo. In Gara 1 il pilota Yamaha ha superato il veneto per la 2ª posizione, mentre in Gara 2 ha resistito negli ultimi giri per il 4° posto. Chiaramente la vittoria di Seewer passa in secondo piano al MXGP d’Italia, ma l’elvetico si assicura così il 3° posto nel mondiale piloti. Forte di 64 punti di vantaggio nei confronti del compagno di tenda Glenn Coldenhoff, Seewer potrà dormire sogni tranquilli in vista di Matterley Basin, l’atto conclusivo del mondiale MXGP.

RUBÉN FERNÁNDEZ TORNA SUL PODIO, BEFFA PER ALBERTO FORATO

Torna sul podio la Honda di Rubén Fernández, 3° al MXGP d’Italia dopo due manche finalmente convincenti. Lo spagnolo di HRC non assaporava lo champagne dal MXGP di Germania, anche in quell’occasione sul gradino più basso del podio. Il pilota spagnolo ha chiuso 5° in Gara 1, salvo poi approfittare dell’errore del connazionale Prado negli ultimi minuti di Gara 2, assicurandosi così sia il 3° posto di manche che nella generale. Lo spagnolo rimane così al 5° posto nella classifica iridata, distante 43 lunghezze da Glenn Coldenhoff (6° nella generale a Maggiora, nde).

Rovinata la festa all’italiano Alberto Forato: il pilota KTM ha festeggiato Sabato la prima vittoria in MXGP nella gara di qualifica. La Domenica della tabella #303 è iniziata nel migliore dei modi con il 3° posto nella prima manche. Purtroppo, il veneto non ha resistito agli attacchi di Seewer nel finale di Gara 2, perdendo al tie-break il primo podio di carriera con Fernández. Nonostante tutto, il 4° posto di Forato al MXGP d’Italia rimane un grandissimo risultato in vista del Motocross delle Nazioni. È 5° Tim Gajser, vincitore del MXGP di Turchia: lo sloveno ha lottato fino all’ultimo in Gara 2 con Romain Febvre, vincitore della manche.

MXGP | I RISULTATI DI MAGGIORA

MX2 | ANDREA ADAMO RIPORTA IL TITOLO IN ITALIA

Non era successo nemmeno al più grande crossista italiano di tutti i tempi, Antonio Cairoli, di vincere un titolo mondiale in Italia. L’impresa è riuscita al suo successore, siciliano proprio come Cairoli, Andrea Adamo. Il pilota KTM, forte del 3° posto al MXGP d’Italia, può quindi festeggiare la vittoria del mondiale MX2 con un round di anticipo. Non è stata di certo una passeggiata la Domenica di Maggiora per il siciliano. In Gara 1 Adamo sembrava potesse combattere con Jago Geerts per il 2° posto, ma un brutto atterraggio da un salto lo ha costretto a difendere la 3ª posizione. In Gara 2 la tabella #80 ha combattuto con lo spagnolo Oriol Oliver, sorpresa di Maggiora, per buona parte della gara. Una volta caduto lo spagnolo, Adamo ha potuto gestire la sua 3ª piazza fino al traguardo.

Con i 73 punti di vantaggio su Geerts, Matterley Basin sarà una passerella per il neo-campione MX2 Andrea Adamo. Il siciliano di KTM riporta in Italia un titolo che mancava dal lontano 2007, anno nel quale Antonio Cairoli dominò con Yamaha e vinse l’iride con ben 150 punti di vantaggio sull’inglese Tommy Searle.

JAGO GEERTS CONQUISTA A SORPRESA LA 7ª VITTORIA STAGIONALE

A Maggiora, fin dal Venerdì, sembrava che il tedesco Simon Längenfelder dovesse dominare la scena. Il pilota GASGAS è stato il più veloce praticamente sempre, vincendo con agilità anche la manche di qualifica del Sabato. Il copione si è ripetuto anche in Gara 1: la tabella #516 ha conquistato il holeshot, non guardandosi più indietro e vincendo agevolmente davanti a Geerts e Adamo. La storia è stata diversa in Gara 2: Längenfelder ha preso un ottimo stacco sul sorprendente Valerio Lata (10° nella generale, nde), ma nel corso del primo giro è stato superato da Jago Geerts. Il belga di Yamaha ha ostacolato l’avversario quanto più possibile, rompendogli così il ritmo ed impedendogli di scappare nei primi giri. Il piano ha funzionato alla perfezione, con Geerts in grado di mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi. Così la tabella #93, vicino alla fine della sua avventura in MX2, ha conquistato il MXGP d’Italia, il 7° successo stagionale.

DISASTRO EVERTS: CADUTA E 2° POSTO MOMENTANEAMENTE SFUMATO

Liam Everts ha cercato per tutto il weekend del MXGP d’Italia di rimandare la lotta mondiale a Matterley Basin. Il figlio d’arte, compagno di Andrea Adamo, era davvero vicino all’impresa. In Gara 2 gli sarebbe bastato mettere le ruote davanti al rientrante Thibault Benistant (5° nella generale, nde) per rimandare la festa del compagno in Gran Bretagna. A quattro giri dalla fine, però, le speranze di Everts vengono bruscamente interrotte da una brutta caduta a pochi metri dalla linea del traguardo. Piuttosto dolorante, il belga classe 2004 non ha nemmeno concluso la manche. Al momento, Everts non è più nemmeno in 2ª posizione nel mondiale piloti: Geerts, infatti, gli è davanti di 4 lunghezze. Con il pilota Yamaha a 706 punti, il Everts vede l’ombra di Längenfelder, anch’egli a 702 punti come il giovane pilota KTM. A Matterley Basin la lotta più interessante sarà sicuramente per il podio iridato della MX2.

MX2 | I RISULTATI DI MAGGIORA

