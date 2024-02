Honda Racing Corporation ha deciso di fare ritorno nella classe MX2 dopo ben cinque anni dall’ultima partecipazione. In occasione della presentazione della squadra MXGP, il colosso di Tokyo ha annunciato l’ingaggio di Ferruccio Zanchi. Il toscano sarà alla prima stagione iridata in 250cc dopo il 4° posto dello scorso anno nel campionato europeo.

FERRUCCIO ZANCHI: LA NUOVA SPERANZA DEL MOTOCROSS ITALIANO

Se un colosso come Honda decide di rientrare nel campionato MX2 dopo cinque anni dall’ultima volta con Calvin Vlaanderen, vuol dire che hanno visto del talento in Ferruccio Zanchi. Il pilota toscano ha disputato una grande stagione nel campionato europeo 250cc, chiuso al 4° posto ma sempre nell’ombra del connazionale Andrea Bonacorsi (vincitore del campionato e pilota ufficiale Yamaha per il 2024, ndr). Nonostante il pilota Yamaha abbia dominato la stagione, Zanchi ha comunque portato a casa tre podi nell’arco della stagione. La sua grande costanza gli ha permesso di conquistare un ottimo risultato in classifica dietro solo ad un veterano del mondiale come Kay Karssemakers e l’olandese Cas Valk (il quale ha deciso di rimanere nell’europeo, ndr).

Dei risultati piuttosto incoraggianti per Ferruccio Zanchi, al primo anno su una 250cc quattro tempi. Nel 2022 il 17enne aveva disputato il campionato EMX125, ovvero l’europeo 125cc, terminando al 7° posto con cinque podi di manche. Un salto di qualità importante per il #73 al primo anno di 250cc, che hanno convinto i vertici HRC a sceglierlo. Le tre apparizioni nel mondiale MX2 hanno senza dubbio aiutato, visto il 9° posto conquistato nel MXGP di Francia totalizzando ben 23 punti. Zanchi avrà, ovviamente, una nuova versione della Honda CFR250R per il ritorno in grande stile del colosso di Tokyo.

“È SOLO L’INIZIO”

Decisamente determinato Ferruccio Zanchi, il quale si avvicina alla prima stagione in MX2 con un peso importante sulle spalle come quello di HRC: “È un momento incredibile per me: tutti i piloti vogliono arrivare a guidare per il Team HRC. Questo è solo l’inizio: so che il vero lavoro comincia solo adesso. È un onore essere il pilota scelto per guidare il rilancio del progetto CFR250R. Darò il massimo per far sì che quest’anno, così come i prossimi, saranno di successo per me e per la squadra. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato finora e voglio salutare tutti i fan di Honda: ci tengo a rendervi orgogliosi in pista“.

Il debutto di Ferruccio Zanchi con HRC è previsto nella giornata di domani agli Internazionali d’Italia, che si disputeranno a Riola Sardo e si concluderanno Domenica prossima a Mantova.

Valentino Aggio

