Così come nel 2022, Tim Gajser e Honda dominano il MXGP di Gran Bretagna sullo storico tracciato di Matterley Basin. Lo sloveno chiude così una stagione disastrosa con una nota positiva, suonando la carica in vista del prossimo anno. Sul podio anche i futuri compagni di squadra Jeremy Seewer e Romain Febvre.

TIM GAJSER E HONDA CALANO IL SIPARIO SULLA STAGIONE 2023

Sembra tornato quello del 2022 Tim Gajser al MXGP di Gran Bretagna. Se lo scorso anno lo sloveno ha dato il via ad una stagione dominante, nel 2023 a Matterley Basin trova una doppietta importante in vista della prossima stagione. Veloce e cinico il #243 di HRC, capace di vincere le due manche domenicali in maniera diversa. In Gara 1 Gajser, con un forcing nel finale, ha avuto la meglio su un positivo Glenn Coldenhoff. Il cinque volte iridato ha poi avuto la meglio sugli avversari nell’arco dei primi giri di corsa in Gara 2, vincendo con largo vantaggio.

In generale, Honda può sorridere in questo weekend. È stato autore di una buona prova anche Rubén Fernández sulla seconda CRF 450R ufficiale. Il pilota spagnolo ha chiuso al 5° posto nella classifica generale, arrivando 3° in Gara 2 con un sorpasso a tempo scaduto su Jeremy Seewer. Ottimo anche il 7° posto assoluto di Pauls Jonass.

SEEWER E COLDENHOFF SALUTANO YAMAHA COL TITOLO COSTRUTTORI

Anche se non è ancora arrivata l’ufficialità, sia Jeremy Seewer che Glenn Coldenhoff non difenderanno i colori di Yamaha nel 2024. I due piloti hanno comunque lasciato Iwata con un’ottima performance nel MXGP di Gran Bretagna, regalando a Iwata il titolo costruttori per soli due punti su GASGAS: la casa giapponese chiude a 939 punti, mentre il marchio spagnolo a 937.

Jeremy Seewer ha avuto la meglio sul proprio compagno di tenda nelle fasi finali di Gara 1, conquistando la seconda posizione. Nella seconda frazione Seewer, ormai sicuro della 3ª posizione di manche, ha rallentato troppo, facendosi così fregare da Fernández. Comunque la tabella #91 è salita sul 2° gradino del podio nell’ultimo Gran Premio da pilota Yamaha. Glenn Coldenhoff ha conquistato entrambi gli holeshot, rendendosi protagonista di un’ottima manche in Gara 1. L’olandese ha mantenuto la testa fino al penultimo giro di gara, poi sia Gajser che Seewer lo hanno superato. In Gara 2 la tabella #259 ha chiuso al 5° posto, finendo giù dal podio per solo due punti a favore di Romain Febvre, 2° in Gara 2. Seewer e Coldenhoff confermano i rispettivi 3° e 4° posto nella classifica piloti.

PRIMA USCITA DISASTROSA DA IRIDATO MXGP PER JORGE PRADO

La stagione 2023 del neo-campione del Mondo Jorge Prado non si chiude certo nei migliori dei modi. Dopo essersi assicurato la classifica piloti in quel di Maggiora, lo spagnolo doveva solo amministrare il vantaggio GASGAS nella classifica costruttori. Il piano ha funzionato in Gara 1 del MXGP di Gran Bretagna, nella quale Prado ha chiuso al 4° posto. In Gara 2 la tabella #1 ha centrato un’ottima partenza, ma nella seconda curva è caduto a causa di una perdita dell’anteriore. La caduta, molto simile a quella del MXGP di Turchia, ha costretto lo spagnolo a ripartire dall’ultima posizione. Prado ha rimontato fino al 18° posto ad oltre 90″ dal vincitore Gajser, facendo così perdere il titolo costruttori a GASGAS. Il marchio spagnolo non ha potuto contare sui servizi di Mattia Guadagnini: il pilota italiano si è infortunato durante il weekend di Maggiora. “Guada” ha provato a guidare a Matterley Basin, ma il dolore provocato dallo strappo al polpaccio era troppo forte. Out anche Alberto Forato, ammalato per tutta la settimana, caduto durante la manche di qualifica del Sabato.

MX2 | VITTORIA E MEDAGLIA D’ARGENTO MONDIALE PER JAGO GEERTS

Si chiude con l’ottava vittoria stagionale la stagione MX2 2023 di Jago Geerts. Il pilota Yamaha esce dal MXGP di Gran Bretagna con la medaglia d’argento mondiale, la quarta consecutiva. La tabella #93 saluta così la quarto di litro per il raggiunto limite di età, in vista il passaggio in 450cc sempre con la casa di Iwata. In Gara 1 Geerts non ha saputo superare il compagno di tenda Thibault Benistant (5° nella generale, nde) per la 2ª posizione di manche, dietro ad un allora intoccabile Simon Längenfelder.

In Gara 2, nonostante una brutta partenza che lo ha visto in 10ª posizione dopo poche curve, Geerts ha saputo rimontare in maniera furiosa. Passati buona parte degli avversari, il belga ha recuperato la coppia di testa formata da Andrea Adamo e Kay de Wolf, dando vita ad una delle lotte più belle della stagione. Al penultimo giro il belga si è imposto sull’olandese di Husqvarna con un gran sorpasso all’interno, raccogliendo così il 13° successo di manche stagionale. Geerts saluta la classe cadetta con ben 24 Gran Premi vinti, chiudendo da dove aveva iniziato: la prima vittoria risale proprio al MXGP di Gran Bretagna 2020. Con 759 punti, Geerts beffa Längenfelder di quattro punti nel mondiale.

SIMON LÄNGENFELDER È 3°, ANDREA ADAMO CHIUDE ANCORA SUL PODIO

Il MXGP di Gran Bretagna non sembra aver sorriso particolarmente a Simon Längenfelder. Il tedesco ha iniziato il weekend nel migliore dei modi, vincendo sia la manche di qualifica del Sabato che Gara 1. Il pilota GASGAS sembrava piuttosto in controllo, ma Gara 2 non gli ha di certo sorriso. Dopo una buona partenza, Längenfelder non è mai riuscito a riproporre il ritmo imposto in Gara 1, perdendo il terzetto di testa in pochi giri. Vista la vittoria di manche da parte di Geerts, Längenfelder non solo ha perso la vittoria del MXGP di Gran Bretagna, bensì anche il 2° posto nel mondiale. Per la tabella #516 arriva un’altra medaglia di bronzo, lo stesso metallo ottenuto nel 2022.

Andrea Adamo chiude una stagione trionfale sul terzo gradino del podio. Due manche piuttosto in controllo per il neo-campione MX2, il quale si è sporcato le mani negli ultimi giri di Gara 2. L’alfiere KTM sembrava poter vincere la manche, ma negli ultimi due giri si è dovuto inchinare sia a Geerts che a de Wolf. Adamo centra così l’undicesimo podio stagionale, arrivando di un solo punto davanti ad un ritrovato Kay de Wolf. Solo 6° nella generale Liam Everts, che si deve quindi accontentare del 4° posto in campionato. Da segnalare il 10° posto di Andrea Bonacorsi, il neo-campione EMX250, il campionato europeo di motocross.

