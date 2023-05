Il MXGP di Francia, sullo splendido tracciato di Villars sous Écot, ha regalato dei piccoli e grandi stravolgimenti nelle due classi. Il ritiro in Gara 2 di Jeffrey Herlings e l’infortunio di Jago Geerts rendono più difficile la loro rincorsa al titolo. È senza dubbio Yamaha a gioire: in MXGP è tornato alla vittoria Jeremy Seewer, mentre in MX2 è arrivato il secondo successo stagionale per Thibault Benistant.

JEREMY SEEWER METTE FINE AL BRUTTO INIZIO DI STAGIONE

Era dal MXGP di Svezia del 2022 che Jeremy Seewer non saliva sul gradino più alto del podio. Dopo una seconda metà della passata stagione dove ha dimostrato di poter fronteggiare Tim Gajser, lo svizzero partiva da favorito visto il terribile infortunio sofferto dallo sloveno agli Internazionali d’Italia. Nonostante i favori del pronostico ed una Yamaha decisamente competitiva, Seewer ha faticato terribilmente nei primi Gran Premi della stagione. La tabella #91 non è salito nemmeno sul podio nel 2023 prima del MXGP di Francia.

Sul circuito francese tutte i pezzi del puzzle sono andati al proprio posto. In Gara 1 l’alfiere di Yamaha si è preso la leadership ai danni di Jorge Prado nelle prime fasi, non guardandosi più indietro e vincendo con ben 11″ di vantaggio sul primo inseguitore. Nella seconda manche Seewer ha tenuto la testa della gara fino a 7′ dal termine, quando ha dovuto cedere ad un Romain Febvre in giornata di grazia. Con i 47 punti conquistati, Jeremy Seewer conquista il primo MXGP del 2023: non c’era momento migliore, specie per rimettere a posto le gerarchie a Iwata, vista l’assenza di Maxime Renaux (infortunatosi in Spagna, ndr).

FEBVRE INFIAMMA IL PUBBLICO DI CASA, MA NON BASTA

Il MXGP di Francia ci ha, in un certo senso, fatti tornare indietro nel tempo. Romain Febvre e la sua Kawasaki sembrano tornati quelli dei giorni migliori. L’aria di casa ha sicuramente fatto bene alla tabella #3, in grado di lottare nelle posizioni di testa in entrambe le manche. Se in Gara 1 è arrivato il terzo posto alle spalle di Seewer e Jeffrey Herlings, in Gara 2 Febvre è stato assolutamente infermabile. Dopo una buona partenza, l’iridato 2015 ha saputo ricucire lo strappo su Seewer, attaccandolo con 7′ al termine della manche. Il beniamino di casa ha poi vinto la seconda e ultima gara della giornata con ben 3.5″ nei confronti dell’elvetico, cogliendo così la prima vittoria di manche del suo 2023. Purtroppo, i 45 punti conquistati da Febvre gli valgono “solo” il secondo gradino del podio: chissà che questa vittoria in Gara 2 non abbia sbloccato il pilota Kawasaki.

HERLINGS OUT, PRADO È 3° E ALLUNGA IN CLASSIFICA

Il MXGP di Francia ci ha regalato dei ritorni alla vittoria come quelli di Seewer e Febvre, ma anche dei colpi di scena in ottica mondiale. Dopo il secondo posto di Gara 1, Jeffrey Herlings sembrava destinato almeno al quarto podio consecutivo, se non la terza vittoria di fila. Purtroppo ben due problemi tecnici hanno impedito all’olandese di portare a casa un buon risultato. Prima si sono slacciati gli occhiali della tabella #84, problema che lo ha costretto a fermarsi a cambiarli. Una volta rientrato ai margini della zona punti, solo qualche giro dopo Herlings è stato costretto al ritiro per un problema alla pedana. Forte dei 22 punti conquistati nella prima manche, Herlings chiude comunque al 9° posto nella classifica generale, perdendo più punti che gli avrebbero fatto comodo in campionato.

Non è di certo dispiaciuto della notizia Jorge Prado: l’alfiere della GASGAS era arrivato a Villars sous Écot quasi sicuro di perdere la tabella rossa (che mantiene dall’Argentina, ndr) ai danni dell’olandese. Il Sabato Prado ha conquistato la quinta manche di qualifica in stagione, mentre la Domenica si è confermato nuovamente sul podio. Prado ha raggiunto il terzo gradino della classifica generale con il 4° posto di Gara 1 ed il 3° di Gara 2. Se nella prima manche Prado è sembrato in difficoltà con tutti i sorpassi subiti, nella manche conclusiva ha saputo vincere la battaglia col connazionale Rubén Fernández (4° nella generale, ndr). Arrivato in Francia con soli 6 punti di vantaggio su Herlings, Prado lascia Villars sous Écot con ben 24 lunghezze sul rivale.

MXGP | I RISULTATI DI VILLARS SOUS ÉCOT

MX2 | IL COLPO DI SCENA: JAGO GEERTS SI FRATTURA UN POLSO

Apriamo il solito capitolo della MX2 al MXGP di Francia con una brutta notizia per il campionato. Durante la consueta gara di qualifica del Sabato, la tabella rossa Jago Geerts è caduta. La botta dopo il salto è sembrata fin da subito brutta, come confermato poco dopo da Yamaha stessa. Jago Geerts si è fratturato il polso della mano sinistra: il belga è già tornato in patria per vedere uno specialista. Ancora non si sanno i tempi di recupero, ma senza dubbio i MXGP della Lettonia e di Germania sono a forte rischio. Arrivato in Francia con 48 lunghezze di vantaggio, questo infortunio potrebbe seriamente mettere i bastoni tra le ruote alla campagna mondiale di Geerts, ancora a secco di titoli nella classe cadetta.

THIBAULT BENISTANT VINCE IN CASA

La MX2 ha visto Thibault Benistant tornare sul gradino più alto del podio nel casalingo MXGP di Francia. Il transalpino di Yamaha conquista la seconda vittoria della stagione dopo quella ottenuta al MXGP di Svizzera. La tabella #198 ha costruito buona parte del suo bottino nella prima manche disponibile, vinta con un margine risicato sulla coppia KTM ufficiale formata da Liam Everts e Andrea Adamo. Benistant ha dovuto battagliare con le due Husqvarna di Kay de Wolf e Roan Van De Moosdijk, salvo poi liberarsi di entrambe le moto austro-svedesi al 7° giro, vincendo la corsa.

In Gara 2 il francese ha avuto vita decisamente più difficile: rimasto in terza posizione dopo i primi passaggi, Benistant ha passato de Wolf per poi subire l’attacco di Adamo nelle ultime battute di gara. Solo un grosso spavento preso dalla tabella #80 gli ha fatto mollare il gas, lasciando così i 20 punti della seconda posizione a Benistant.

PRIMA VITTORIA DI MANCHE PER LUCAS COENEN

Una sorpresa arriva in Gara 2 della MX2 al MXGP di Francia: Lucas Coenen vince la prima manche di carriera. Il fenomeno classe 2007 in forza al team Nestaan Husqvarna ho sorpreso tutti gli avversari guadagnandosi il holeshot e dominando la manche. Il giovanissimo belga ha passato in testa tutti i giri della corsa, portandosi così a casa un più che meritato successo. Rimane però l’amaro in bocca per una prima manche non del tutto all’altezza: il 7° posto di Gara 1 lo porta a 39 punti totali nella classifica generale, solo uno in meno rispetto ai 40 che gli sarebbero serviti per andare sul podio. È certo che Coenen ha messo del pepe nella sfida interna in Husqvarna, dato che il debuttante si è messo dietro sia de Wolf (5° nella generale, ndr) che Van De Moosdijk (6° nella generale, ndr).

ALTRO DOPPIO PODIO PER KTM: ADAMO È A -1!

Ci hanno fatto divertire ancora una volta i due piloti KTM ufficiale al MXGP di Francia. Oltre ad Andrea Adamo, ormai un punto di riferimento in questa stagione di MX2, anche Liam Everts è finalmente tornato competitivo. I due KTM hanno dato vita a delle gran belli battaglie nel corso delle due manche a Villars sous Écot: nella prima si sono scambiati più volte le posizioni con Kay de Wolf in un duello mozzafiato.

Se Everts ha avuto una gara più “tranquilla” in quarta posizione, Andrea Adamo ha dato prova di grande maturità. Coinvolto in un contatto a pochi metri dalla partenza di Gara 2, il pilota siciliano è passato alla prima curva nelle ultimissime posizioni. Con calma e senza mai rischiare oltre il dovuto, l’italiano ha rimontato di posizione in posizione, arrivando fino alla terza posizione. Con l’infortunio di Geerts già citato, Adamo è conscio di avere una grandissima opportunità tra le mani. Il sorpasso nella classifica mondiale è mancato di un soffio: negli ultimi giri Adamo ha seriamente minacciato la piazza d’onore di Benistant. Purtroppo, un errore in atterraggio dopo un salto ha provocato del dolore nel piede della tabella #80, preferendo così non rischiare all’ultimo passaggio. Arriva quindi il 5° podio stagionale per Adamo che, con i suoi 318 punti, è ad un solo punto dalla tabella rossa di MX2. A pari punti Everts, sul terzo gradino della generale in virtù del risultato di Gara 2.

MX2 | I RISULTATI DI VILLARS SOUS ÉCOT

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | SPAGNA: HERLINGS FA 102, PRIMO PODIO PER MATTIA GUADAGNINI