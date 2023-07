Il MXGP di Finlandia si è rivelato meno spettacolare del previsto per via della conformazione della pista: il tracciato di Vantaa non è adatto ai sorpassi. Ciò non ha impedito ad Andrea Adamo di ottenere la prima doppietta di carriera, mettendo così una mano sul titolo MX2 visto l’infortunio di Jago Geerts. In MXGP Romain Febvre vince per la quinta volta consecutiva davanti a Jorge Prado e Glenn Coldenhoff.

MX2 | DOPPIETTA DI ANDREA ADAMO, FUGA IN CAMPIONATO

Il MXGP di Finlandia ha regalato una grandissima gioia al motocross italiano per quanto riguarda la classe MX2. La tabella rossa Andrea Adamo ha vinto il Gran Premio grazie ad un’incredibile doppietta sul circuito di Vantaa, la sua seconda vittoria nel mondiale motocross dopo quella ottenuta nel MXGP del Trentino. Il pilota KTM ha portato a termine quella che si potrebbe definire la migliore prova della vita su fondo sabbioso, che tanto gli ha fatto penare a Lommel. In Gara 1 il siciliano, dopo una buona partenza, ha superato il pilota GASGAS Simon Längenfelder per la prima posizione. Da lì in avanti Adamo non si è più guardato indietro, piegando la resistenza del tedesco giro dopo giro e guadagnandosi così la seconda vittoria di manche in carriera. In Gara 2 la tabella #80 ci ha messo più tempo a liberarsi del compagno di tenda Liam Everts (3° nella classifica generale, ndr), per poi vincere in solitaria.

Quello del MXGP di Finlandia è un successo che sa di titolo mondiale MX2 per Adamo. Dopo la trasferta a Vantaa, il pilota KTM ha ben 60 punti di vantaggio nei confronti di Jago Geerts, mentre ne ha 87 sul compagno Everts. Inoltre, questa prova sulla sabbia potrebbe aver tolto il punto debole più grande di Adamo. Il classe 2003 in questa stagione ha sempre faticato sui terreni morbidi, in particolar modo a Lommel, il suo peggior weekend dell’anno. Ora Adamo ha più consapevolezza nelle sue capacità per gli ultimi cinque appuntamenti del mondiale.

GRANDE RAMMARICO PER SIMON LÄNGENFELDER

La stagione 2023 di Simon Längenfelder è, finora, una lunga serie di occasioni perse. L’unico pilota di GASGAS ufficiale ha vinto il MXGP di Spagna, ma solo qualche giorno dopo si è infortunato nel corso di un allenamento. Una volta rientrato, la tabella #516 ci ha messo qualche gara per tornare al top della condizione, che sembra essere arrivato proprio nel MXGP di Finlandia. Längenfelder ha ottenuto il holeshot in Gara 1, vendendo cara la pelle ad un Adamo in forma smagliante ed inarrivabile per tutti quanti. Il pilota tedesco si è quindi accontentato di una buona seconda posizione.

Purtroppo per Längenfelder, Gara 2 non è andata secondo i piani. Lo start dal cancelletto non è stato dei migliori per il 19enne tedesco, ritrovatosi così a centro gruppo nelle fasi iniziali. Oltre a ciò, Längenfelder è pure caduto nel corso del primo giro, precipitando così al 10° posto dopo il primo passaggio. Il pilota di De Carli Racing ha rimontato grazie ad un ritmo a tratti più veloci di quello del vincitore Adamo. Il recupero inesorabile di Längenfelder lo ha portato nuovamente alla piazza d’onore dopo il duello con Everts. La coppia è arrivata a soli 7″ da Adamo: la tabella #516 aveva il ritmo per vincere, un’altra occasione sprecata.

ALTRO INFORTUNIO PER JAGO GEERTS: ADDIO MONDIALE?

Non è l’anno di Yamaha in MX2: dopo l’infortunio di Thibault Benistant, anche il contendente al titolo Jago Geerts sembra essere costretto ad una sosta. Il belga ha dominato la prima parte di stagione, prima di infortunarsi ad un polso in occasione del MXGP di Francia. Dopo tre weekend perfetti a Lombok, Loket e Lommel, il MXGP di Finlandia potrebbe aver messo fine a tutte le speranze mondiali del vice-campione MX2 in carica. Nel primo giro di Gara 1 la tabella #93 non ha fatto in tempo ad evitare Haakon Østerhagen, il pilota Fantic Racing cadutogli davanti. Nel cadere, Geerts ha picchiato forte la spalla sinistra al suolo, trovandosi addirittura la sua Yamaha sopra la testa. Geerts è stato costretto al ritiro, dando forfait anche per Gara 2. La frattura alla clavicola sinistra costringe l’alfiere Yamaha ad un ennesimo stop. Ora Adamo dista ben 60 punti: il titolo sta sfuggendo ancora una volta dalle mani di Geerts.

MX2 | I RISULTATI DI VANTAA

MXGP | ROMAIN FEBVRE SUONA LA QUINTA CONSECUTIVA

È inarrestabile Romain Febvre, che a Vantaa conquista il quinto successo consecutivo in una rincorsa tanto disperata quanto impossibile a Jorge Prado. Il pilota francese di Kawasaki ha corso un MXGP di Finlandia praticamente perfetto, a partire dalla prima manche. Partito dietro a Prado e Jeremy Seewer, la tabella #3 si è liberato velocemente dei due avversari, potendo così vincere la manche senza troppi problemi. I due avversari hanno tenuto la coda del pilota più in forma della MXGP, però senza poter mai tentare un sorpasso.

In Gara 2 Febvre ha tallonato il rivale Jorge Prado per tutta la durata della corsa, ma senza mai sferrare un vero attacco. La pista di Vantaa si è rivelata davvero inadatta ai sorpassi, come testimoniato da quasi la totalità dei piloti presenti. Prado e Febvre sono dunque arrivati a braccetto sul traguardo. Alla fine del weekend Febvre, nonostante il quinto successo consecutivo, rimane comunque a 98 lunghezze di distacco nei confronti di un Jorge Prado che non ha ancora commesso un passo falso quest’anno.

COLDENHOFF CHIUDE IL PODIO, BUON RITORNO PER JEFFREY HERLINGS

Secondo podio consecutivo per Glenn Coldenhoff, che si conferma il primo degli umani (almeno sulla sabbia, ndr). Il pilota Yamaha ha chiuso Gara 1 al 4° posto, poi nella seconda manche ha saputo sfruttare una partenza non perfetta da parte di Jeremy Seewer. L’olandese continua a dimostrare il proprio valore sul terreno sabbioso, ma gli manca ancora qualcosa per poter puntare alla vittoria (sia di manche che generale, ndr). Parlando di olandesi, nel MXGP di Finlandia è finalmente tornato in pista Jeffrey Herlings. Il pilota KTM non ha avuto il più facile dei weekend, visto il suo problema con gli occhiali nel corso di Gara 1. La tabella #84 è dovuta passare nella “goggle lane” per cambiare gli occhiali e riprendere la corsa, conclusa in 8^ posizione. Più incoraggiante Gara 2, conclusa al 4° posto senza riuscire ad attaccare il connazionale Coldenhoff per il podio di manche. Alla fine del weekend Herlings chiude al 5° posto in classifica generale con 31 punti conquistati.

Decisamente più sfortunato il weekend per quanto riguarda Honda. Tim Gajser ha chiuso al 6° posto nella classifica generale, senza particolari acuti. L’apprensione in HRC è tutta per Rubén Fernández, caduto in Gara 1 mentre si trovava in 5^ posizione. Lo spagnolo è atterrato male dopo un salto, sbattendo forte al suolo. La tabella #70 è rimasta ferma in pista per qualche minuto. Fortunatamente non ci sono delle fratture, come riporta la casa di Tokyo.

MXGP | I RISULTATI DI VANTAA

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | FIANDRE: ROMAIN FEBVRE INARRESTABILE, È POKER A LOMMEL