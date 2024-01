Madonna di Campiglio non ha dato il benvenuto solo ai team di MotoGP e WorldSBK targati Ducati Corse. L’azienda bolognese ha finalmente presentato la Ducati Desmo450 MX: il nuovo progetto off-road di Borgo Panigale che debutterà al Campionato Italiano Prestige con Alessandro Lupino e Antonio Cairoli, salvo poi fare il salto in MXGP nel 2025.

INTRODUCE PAOLO CIABATTI: “IL 2024 SARÀ UN ANNO DI SVILUPPO”

A capo di questo nuovo ambizioso progetto c’è Paolo Ciabatti, che dopo anni di corse su pista abbraccia il progetto Ducati Corse Off-Road. Il programma per quanto riguarda il 2024 è piuttosto chiaro. I tecnici di Borgo Panigale, affiancati dall’esperienza del team Maddii Racing avranno il compito di sviluppare al meglio la Desmo450 MX nel Campionato Italiano Prestige. La data per il debutto con Antonio Cairoli e Alessandro Lupino è dunque fissata per il weekend tra 16 e 17 Marzo. A Mantova andrà in scena il primo round dell’italiano MX1, competizione che da anni vede grandi volti del mondiale ai cancelletti di partenza.

È proprio Ciabatti a presentare questo nuovo inizio per Ducati: “È un nuovo inizio per me, così come per Ducati: una sfida sicuramente entusiasmante sia per me che per l’azienda. Quest’anno sarà di sviluppo, ma non mancheranno le competizioni. Parteciperemo al campionato italiano motocross per sviluppare al meglio la moto prima dell’approdo al mondiale nel 2025. Voglio ringraziare gli sponsor che ci hanno seguito in questa avventura fin da subito, in particolare Monster Energy”.

LE PAROLE DI CAIROLI E LUPINO

Dopo il breve video introduttivo, è finalmente arrivato il momento di svelare le Desmo450 MX di Alessandro Lupino e Antonio Cairoli. A primo impatto, si notano alcune cose: prima di tutto le sospensioni Showa, oltre ai pneumatici Pirelli e allo scarico Akrapovič. In secondo luogo si vede come, nonostante sia un progetto appena nato, Ducati Corse Off-Road conti già diversi partner altisonanti come Monster Energy e Flex-Box.

Il primo dei due a prendere parola è Antonio Cairoli: “È un piacere far parte di un progetto così, specie dopo aver preso la decisione importante come quella di lasciare KTM. Fin da subito ho sentito un fuoco dentro che sicuramente mi ha aiutato nella scelta. Le prime impressioni della moto sono state davvero ottime: siamo rimasti sorpresi“. Successivamente, a prendere il microfono è Alessandro Lupino: “Per me è un onore essere qua oggi: la moto è davvero uno spettacolo, sono rimasto davvero colpito fin dalla prima volta che l’ho guidata. Questo non è un prototipo, ma una moto già pronta alle gare”.

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | CINA E GALIZIA ENTRANO A FAR PARTE DEL CALENDARIO 2024