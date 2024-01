Arrivano delle novità per quanto riguarda il calendario MXGP in vista della stagione 2024. Il mondiale delle ruote tassellate sta piano piano riempiendo i buchi lasciati dai weekend ancora da annunciare. Si farà ritorno in Cina per la prima volta dal 2019, mentre ci sarà il debutto del MXGP di Galizia.

LA MXGP FA RITORNO A SHANGAI

Il mondiale motocross finalmente fa ritorno in Cina, con la MXGP che farà così due tappe consecutive al di fuori dell’Europa. Come succederà con la doppietta in Indonesia (30 Giugno e 7 Luglio, ndr), i grandi protagonisti del off-road saranno di scena per due weekend consecutivi lontani dal Vecchio Continente. Come già annunciato, il MXGP di Turchia si conferma sulla pista di Afyonkarahisar Domenica 8 Settembre. Solo una settimana dopo, il paddock si sposterà a Shangai per il MXGP di Cina.

Come già anticipato, quello nell’Impero Celeste è un ritorno per quanto riguarda il motocross iridato. Già nel 2019 si corse, proprio a Shangai, l’ultimo atto della stagione. In quell’occasione fu Jeffrey Herlings ad aggiudicarsi il primo posto vincendo la seconda manche davanti a Glenn Coldenhoff (allora sulla KTM, ndr). A chiudere il podio fu Jeremy Seewer su Yamaha, a pari punti con Tim Gajser. Per quanto riguarda la MX2, Jorge Prado vinse il suo ultimo Gran Premio nella classe cadetta davanti a Tom Vialle e Calvin Vlaanderen.

DEBUTTA IL MXGP DI GALIZIA A LUGO, CITTÀ DI JORGE PRADO

Se quello a Shangai rappresenta un ritorno per quanto riguarda la MXGP, il circus delle ruote tassellate farà visita ad un nuovo circuito. Nasce così il MXGP di Galizia, che verrà corso sul tracciato di Lugo, anche conosciuto come “Circuito municipal de motocross Jorge Prado“. È proprio in onore del campione del Mondo in carica Jorge Prado che si correrà in Galizia il 12 Maggio. Questo vuol dire che il MXGP di Spagna sul tracciato di Arroyomolinos, originariamente pianificato da Infront per il 12 Maggio, verrà spostato come seconda tappa del calendario. Sarà la prima volta che si correranno due Gran Premi iridati in Spagna. Questo a testimonianza della grande crescita del movimento, che ha in Jorge Prado e Rubén Fernández le punte di diamante.

RIMANE IL DUBBIO SUL FINALE DI STAGIONE

Il calendario MXGP 2024 è praticamente ultimato, anche se iniziano a circolare i primi dubbi riguardo il round inaugurale in Argentina. Vista l’elezione di Javier Milei come presidente, alcuni eventi sportivi come il mondiale motocross potrebbero saltare. L’altro forte dubbio rimane sulla tappa finale della stagione, che potrebbe incoronare i futuri campioni del Mondo. Al momento, come si può facilmente vedere dalla grafica pubblicata sui canali ufficiali della MXGP, il round previsto per Domenica 29 Settembre è contrassegnato dalla bandiera italiana. Sul nostro territorio si disputano le gare di Riola Sardo (7 Aprlie, ndr), Arco di Trento (14 Aprile, ndr) e Maggiora (16 Giugno, ndr): quindi, i circuiti rimasti sembrano essere davvero pochi. Un tracciato dal fascino internazionale è senza dubbio Mantova, che fino al 2022 ha rappresentato un appuntamento fisso. Negli ultimi giorni, stando a quanto riporta Lorenzo Resta di Motosprint, un’altra location papabile potrebbe essere il neonato 04 Park di Faenza, l’ambizioso progetto promosso dalla leggenda del Motomondiale Andrea Dovizioso.

MXGP | IL CALENDARIO AGGIORNATO PER LA STAGIONE 2024

Valentino Aggio

