Infront Moto Racing ha annunciato il calendario provvisorio della prossima stagione MXGP. Il mondiale motocross partirà il 10 Marzo in Argentina, come la scorsa stagione. Saranno 20 le tappe stagionali, con la chiusura che sarà proprio al MXGP d’Italia.

VENTI GRAN PREMI PREVISTI

Saranno ben 20 gli appuntamenti previsti per quanto riguarda la MXGP 2024. Uno in più, dunque, rispetto alla stagione appena conclusa. Si partirà da Villa la Angostura, nel cuore della Patagonia nel weekend del 10 Marzo. Poi il campionato seguirà l’iter del 2023, sbarcando in Europa due settimane dopo il MXGP inaugurale. Qui c’è la prima incognita riguardo i tracciati: il così denominato MXGP d’Europa non ha ancora una pista, così come per altri tre appuntamenti. Il primo appuntamento in Italia sarà il 7 Aprile con il MXGP di Sardegna a Riola Sardo, per poi rimanere nel Bel Paese anche la settimana successiva per il MXGP di Trentino (14 Aprile).

DUE TAPPE DA DEFINIRE, DOVE SI CORRERÀ IL MXGP D’ITALIA?

Continuando con il calendario MXGP, il circus delle ruote tassellate conferma sia Águeda (Portogallo) che Arroyomolinos (Spagna). Cambia la location del MXGP di Francia: dopo Villars sous Écot la MXGP fa ritorno a San Jean d’Angely (dove ha già corso nel 2022, ndr). La seconda tripletta stagionale partirà da Teutschenthal (Germania), passando poi per Kegums (tracciato che ha rinnovato fino al 2027, ndr), mentre il MXGP del 16 Giugno non è ancora stato annunciato. A seguire la doppietta in Indonesia, per poi tornare in Europa con un ulteriore triple header (Loket, Lommel, Uddevalla).

È ancora da definire il tracciato che ospita il MXGP d’Italia. In questa stagione la tappa tricolore si è svolta sul circuito piemontese di Maggiora. Visto che il circuito dove sono stati incoronati Jorge Prado e Andrea Adamo non è già stato annunciato, potrebbe spuntare anche Mantova come possibile sede. Il MXGP d’Italia chiuderà ufficialmente la stagione 2024 il 29 Settembre. L’ultimo appuntamento sarà, come sempre, il Motocross delle Nazioni. Il MXoN si svolgerà a Matterley Basin il 6 Ottobre.

MXGP | IL CALENDARIO 2024

